[{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","shortLead":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","id":"20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ff26a-f73e-4136-9004-81261a171128","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:16","title":"A szezámmagtól halhatott meg egy tini repülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni, mondta a miniszter, amikor arról beszélt, miért születik ilyen kevés gyerek.","shortLead":"Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni, mondta a miniszter, amikor arról beszélt, miért...","id":"20180923_Kasler_A_Tizparancsolat_majdnem_tokeletes_nepegeszsegugyi_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86cb80-4327-41fe-a36e-6d3166440caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Kasler_A_Tizparancsolat_majdnem_tokeletes_nepegeszsegugyi_program","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:53","title":"Kásler: A Tízparancsolat majdnem tökéletes népegészségügyi program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae7b528-817e-44e7-b0f9-4d228af895c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hat elfogatóparancs is volt ellene. ","shortLead":"Kiderült, hat elfogatóparancs is volt ellene. ","id":"20180924_Beugrott_a_pizzafutar_autojaba_majd_keritesnek_hajtott_az_ittas_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ae7b528-817e-44e7-b0f9-4d228af895c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45291b3-30fb-496f-b483-04534e872cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Beugrott_a_pizzafutar_autojaba_majd_keritesnek_hajtott_az_ittas_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:33","title":"Beugrott a pizzafutár autójába, majd kerítésnek hajtott az ittas férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is kipróbálta.","shortLead":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is...","id":"20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074a10df-0902-4505-97da-0a4fc2bb4c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:46","title":"Áder János megtekintette a vecsési káposztafesztivált – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő és férje azzal fenyegették a cég vezetőjét, hogy ha nem fizet, elvágják a torkát.","shortLead":"A nő és férje azzal fenyegették a cég vezetőjét, hogy ha nem fizet, elvágják a torkát.","id":"20180924_Csak_ketmillio_forintert_akarta_visszaadni_a_megbizo_ceg_iratait_egy_gyori_konyvelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51741d9-ff31-43b8-93c0-fd7072e37279","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Csak_ketmillio_forintert_akarta_visszaadni_a_megbizo_ceg_iratait_egy_gyori_konyvelo","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:52","title":"Csak kétmillió forintért akarta visszaadni a megbízó cég iratait egy győri könyvelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en emberéletet követelt, és közel ötvenen eltűntek.\r

","shortLead":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en...","id":"20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169e2e1f-e1a6-46be-9077-76d0d75bb170","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:02","title":"Drámai videó készült a halálos Fülöp-szigeteki földcsuszamlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. ","shortLead":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. ","id":"20180924_Szexualis_eroszak_miatt_orizetbe_vettek_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77f4c3-77c5-4b8b-82cf-3d0960537d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Szexualis_eroszak_miatt_orizetbe_vettek_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:20","title":"Szexuális erőszak miatt őrizetbe vették Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","shortLead":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","id":"20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18997e56-867d-49fb-a492-cca2a3bf526d","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 21:42","title":"Végetért a miskolci filmfesztivál, A bűnös című alkotás kapta a fődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]