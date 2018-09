Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt egy volt teniszező és üzletember állítja.","shortLead":"Ezt egy volt teniszező és üzletember állítja.","id":"20180923_Orban_Viktor_allitolag_milliokat_fizetne_egy_tenisztornaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb94832-3008-4e58-a4d5-7faae2e94232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Orban_Viktor_allitolag_milliokat_fizetne_egy_tenisztornaert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:46","title":"Orbán Viktor állítólag milliókat fizetne egy tenisztornáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali szervezetként állítanak be minket, mondta el Potápi Árpád a Fidesz és a CÖF közös dombóvári családi napján.\r

","shortLead":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali...

\r

","shortLead":"Egy Orbánt is szállító luxusrepülő és egy kormánytisztviselőket, MÁV-vezért szállító luxusjacht bensőséges, mesébe illő... Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból! Ellenőrizze, hogy mire...