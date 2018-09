Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9b85465-283b-4e64-8e03-8c9abbfe2d4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan közeledik a legújabb 3-as BMW (G20-as nemzedék) bemutatkozása, aminek biztos jele, hogy a bajorok szpoiler videókkal jelentkeznek.","shortLead":"Gyorsan közeledik a legújabb 3-as BMW (G20-as nemzedék) bemutatkozása, aminek biztos jele, hogy a bajorok szpoiler...","id":"20180924_bmw_3_as_sorozat_2019_G20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b85465-283b-4e64-8e03-8c9abbfe2d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f432d7c0-2f97-4a2c-8ddc-25b5853e4477","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_bmw_3_as_sorozat_2019_G20","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:24","title":"Videó: Itt már meg lehet nézni, milyen lesz a legújabb 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20...","id":"20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bfd131-3757-4f18-891a-9795e803bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:41","title":"Viharos széllel kezdődik a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804d3b4e-2c31-4949-8683-8b30f55e648d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2008-as válság után lassan sorvadt el a híres autószemle.","shortLead":"A 2008-as válság után lassan sorvadt el a híres autószemle.","id":"20180923_42_ev_utan_kimondtak_a_hires_bolognai_autoszalon_halalos_iteletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804d3b4e-2c31-4949-8683-8b30f55e648d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e0ae78-e566-48e8-931b-a7634dc7fc5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_42_ev_utan_kimondtak_a_hires_bolognai_autoszalon_halalos_iteletet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:07","title":"Vége: 42 év után kimondták a híres bolognai autószalon halálos ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","shortLead":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","id":"20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2a9402-b0ce-4c7c-9031-7d8065d16a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:16","title":"Michelle Obama is csatlakozott az amerikai félidős választási kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34685-e274-41e9-8f4b-e72d2deb269c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Normál esetben komoly balesetet kockáztat, aki 200 km/h-ra körüli tempónál behúzza a kéziféket. De mi történik, ha elektromos kézifék van a kocsiban?","shortLead":"Normál esetben komoly balesetet kockáztat, aki 200 km/h-ra körüli tempónál behúzza a kéziféket. De mi történik, ha...","id":"20180923_elektromos_kezifek_volkswagen_golf_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34685-e274-41e9-8f4b-e72d2deb269c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d694271-accb-45c8-81b3-7aa5e622a938","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_elektromos_kezifek_volkswagen_golf_video","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:11","title":"Ez történik, ha 190 km/h-nál behúzzák az elektromos kéziféket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében mutatták be diplomamunkáikat. Ambiciózusok, tehetségesek és alig várják, hogy odapörköljenek a sokat bírált fast fashionnek. ","shortLead":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében...","id":"20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2ac65-9f37-47ed-8df1-f1df619550a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Ne dobja ki a farmert, készítsen inkább papírt belőle! - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f09a93-3f38-4546-a1cc-26f58e060752","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180924_Ez_a_kiskutya_mindent_megtett_hogy_kiszabaduljon_az_elkeritett_teruletrol_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4f09a93-3f38-4546-a1cc-26f58e060752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ebcfab-82d6-443d-9429-9cae5f04d85e","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Ez_a_kiskutya_mindent_megtett_hogy_kiszabaduljon_az_elkeritett_teruletrol_video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:15","title":"Ez a kiskutya mindent megtett, hogy kiszabaduljon az elkerített területről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyek többsége a köznevelés területéről futott be.","shortLead":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez...","id":"20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedb74c3-86ea-4dec-8454-c70c531b7231","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:04","title":"Nyakánál fogva emelte ki a gyereket a vízből és ütött – ezernél is több panasz érkezett az oktatási biztoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]