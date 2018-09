Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","shortLead":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","id":"20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b8e2a-b2e3-487d-8f05-7e10645d8af8","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Késsel támadt amerikai turistákra, most börtönbe mehet a budapesti férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL Vidi FC 2-0-ra nyert a harmadosztályú Cigánd otthonában a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában, így továbbjutott.","shortLead":"A MOL Vidi FC 2-0-ra nyert a harmadosztályú Cigánd otthonában a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában...","id":"20180923_Hat_golt_lott_a_Videoton_a_kupaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffd3976-b0f6-462c-8bf1-0e744085bedd","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Hat_golt_lott_a_Videoton_a_kupaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:09","title":"Hat gólt lőtt a Kispest a kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dzsihádisták egy része visszautasította a török-orosz javaslatot az északnyugat-szíriai Idlib tartomány demilitarizálására. Egyre nagyobb az esélye, hogy az orosz-szír offenzíva nem kerülhető el.","shortLead":"A dzsihádisták egy része visszautasította a török-orosz javaslatot az északnyugat-szíriai Idlib tartomány...","id":"20180923_Haborus_keszulodes_EszaknyugatSziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4acf153-50e4-4cc1-9fff-ef417f2a47fe","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Haborus_keszulodes_EszaknyugatSziriaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:47","title":"Háborús készülődés Északnyugat-Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b558e553-3cae-4d02-a880-acea850832cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2022-ben már elkezdené építeni a SpaceX azt a bázist, ami később az embereknek szolgálna otthonul a Marson. Most két látványtervet is közzétett a Twitteren.","shortLead":"A tervek szerint 2022-ben már elkezdené építeni a SpaceX azt a bázist, ami később az embereknek szolgálna otthonul...","id":"20180924_spacex_elon_musk_mars_bazis_kepek_kolonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b558e553-3cae-4d02-a880-acea850832cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9ca6c5-93bb-47e1-a21a-03bdf716bed0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_spacex_elon_musk_mars_bazis_kepek_kolonia","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:03","title":"Képek: ilyen lehet a Mars-bázis, amit Elon Musk megálmodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","shortLead":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","id":"20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c178d2-0742-4073-9915-83d64827804f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:21","title":"Zöld rendszám: 225-300 lóerős új Peugeot plugin hibridek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai porcelánt és indiai fűszereket szállító, mintegy négyszáz éves, felfegyverzett portugál hadi- és kereskedőhajó roncsait találták meg régészek Lisszabon partjainál, a Tajo-folyó torkolatában.","shortLead":"Kínai porcelánt és indiai fűszereket szállító, mintegy négyszáz éves, felfegyverzett portugál hadi- és kereskedőhajó...","id":"20180925_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e260b59-7098-4128-91e5-5de6a36a4b59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:02","title":"400 éve elsüllyedt hajó roncsait találták meg, régen nem került elő ilyen fontos lelet Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbc33ce-cc87-4671-98f7-24bd95fb7f33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington meg akarja ingatni az Iráni Iszlám Köztársaságot, de nem fog sikerrel járni - mondta Hasszán Rohani iráni elnök vasárnap, az ahvázi katonai díszszemlén elkövetett merénylet után.","shortLead":"Washington meg akarja ingatni az Iráni Iszlám Köztársaságot, de nem fog sikerrel járni - mondta Hasszán Rohani iráni...","id":"20180923_Iran_Washingtont_latja_a_szombati_merenylet_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbc33ce-cc87-4671-98f7-24bd95fb7f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c23bf8-2850-4d92-a3bf-3873463d2295","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Iran_Washingtont_latja_a_szombati_merenylet_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:06","title":"Irán Washingtont látja a szombati merénylet mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába ígértek mentesítő buszt, az sem érkezett meg.","shortLead":"Hiába ígértek mentesítő buszt, az sem érkezett meg.","id":"20180924_Hat_ora_alatt_tette_meg_a_vonat_a_BudapestAlbertirsa_tavot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff418425-aa87-4cad-b9c3-bf31847f8b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Hat_ora_alatt_tette_meg_a_vonat_a_BudapestAlbertirsa_tavot","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:34","title":"Hat óra alatt tette meg a vonat a Budapest–Albertirsa-távot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]