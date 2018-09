Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök...","id":"20180923_Bakondi_a_migracio_prizmajan_latja_az_EPvalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ae6cdd-064d-4852-ba59-4b2dd6ea7025","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Bakondi_a_migracio_prizmajan_latja_az_EPvalasztast","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:28","title":"Bakondi a migráció prizmáján látja az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","shortLead":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","id":"20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482e533-1fcb-4261-a02f-55076f58e55a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:21","title":"Elismerés: díjat kapott a Lada Niva futurisztikus utódja – önnek is tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d006ef-4c10-4632-8ca8-bc9bdecccab1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami televízió fő megmondóembere, Dmitrij Kiszeljov sietett Donald Trump amerikai elnök segítségére, akiről egyik korábbi állítólagos barátnője azt írta, nem túl nagy a férfiassága.","shortLead":"Az orosz állami televízió fő megmondóembere, Dmitrij Kiszeljov sietett Donald Trump amerikai elnök segítségére, akiről...","id":"20180924_Az_orosz_allami_teveben_vedik_Trump_ferfiassagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d006ef-4c10-4632-8ca8-bc9bdecccab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5385c061-3e15-4c35-84d5-f290d05978e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Az_orosz_allami_teveben_vedik_Trump_ferfiassagat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:32","title":"Az orosz állami tévében védik Trump férfiasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt az ellenféllel.\r

\r

","shortLead":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt...","id":"20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482bc4d2-d548-4170-bb91-af4a70b5c016","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:11","title":"A góllal berobbanó Sallairól áradoztak Freiburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem biztos, hogy az Éjjeli Őrség el is éri a célt, amiért létrejött: a kormánypártok máris szervezkednek, meg szeretnék akadályozni a párttá alakulást, mert az szerintük a bevándorlási különadóról szóló új törvény kijátszása. ","shortLead":"De nem biztos, hogy az Éjjeli Őrség el is éri a célt, amiért létrejött: a kormánypártok máris szervezkednek, meg...","id":"20180924_Meg_a_heten_bejegyeztetik_a_Migration_Aid_uj_partjat_a_Fidesz_mar_dolgozik_az_ellenszeren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b7bd4f-046a-4013-9f04-06df3acde787","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Meg_a_heten_bejegyeztetik_a_Migration_Aid_uj_partjat_a_Fidesz_mar_dolgozik_az_ellenszeren","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:37","title":"Még a héten bejegyeztetik a Migration Aid új pártját, a Fidesz már dolgozik az \"ellenszeren\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus portugál sztárja a harmadik gólját szerezte a Serie A-ban.","shortLead":"A Juventus portugál sztárja a harmadik gólját szerezte a Serie A-ban.","id":"20180923_Ronaldo_ma_is_folytatta_a_golgyartast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e66a5c-ea96-48fb-a2d6-a0930b83c9e8","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Ronaldo_ma_is_folytatta_a_golgyartast","timestamp":"2018. szeptember. 23. 22:19","title":"Ronaldo ma is folytatta a gólgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f","c_author":"","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_Peugeot_hibrid_ujdonsagai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c178d2-0742-4073-9915-83d64827804f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_Peugeot_hibrid_ujdonsagai","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:06","title":"300 lóerővel és összkerékhajtással támadnak a Peugeot hibrid újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","shortLead":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","id":"20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ff26a-f73e-4136-9004-81261a171128","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:16","title":"A szezámmagtól halhatott meg egy tini repülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]