[{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő és férje azzal fenyegették a cég vezetőjét, hogy ha nem fizet, elvágják a torkát.","shortLead":"A nő és férje azzal fenyegették a cég vezetőjét, hogy ha nem fizet, elvágják a torkát.","id":"20180924_Csak_ketmillio_forintert_akarta_visszaadni_a_megbizo_ceg_iratait_egy_gyori_konyvelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51741d9-ff31-43b8-93c0-fd7072e37279","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Csak_ketmillio_forintert_akarta_visszaadni_a_megbizo_ceg_iratait_egy_gyori_konyvelo","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:52","title":"Csak kétmillió forintért akarta visszaadni a megbízó cég iratait egy győri könyvelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezárták a német kormánypártok a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) vezetője körüli vitájukat, vasárnap esti megállapodásuk szerint Hans-Georg Maassen belügyminiszteri tanácsadóként folytatja tevékenységét.","shortLead":"Lezárták a német kormánypártok a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) vezetője körüli vitájukat, vasárnap esti...","id":"20180923_Tulelte_a_nemet_kormanykoalicio_a_Maassenugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4a5195-8a3f-4949-a758-8151928c7957","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Tulelte_a_nemet_kormanykoalicio_a_Maassenugyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:49","title":"Túlélte a német kormánykoalíció a Maassen-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724cfa02-6d4a-4020-8674-d37642482b1a","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A Saulusság és a Paulusság között nincs már megvilágosodás, nincs már katarzis, nincs változás, csak változatlan igazodás van a változó helyzethez. Vélemény.","shortLead":"A Saulusság és a Paulusság között nincs már megvilágosodás, nincs már katarzis, nincs változás, csak változatlan...","id":"20180923_Revesz_Egy_a_jelszonk_Scheissegal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724cfa02-6d4a-4020-8674-d37642482b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8410dfd-9d8e-49cd-af73-231e3f49b0b6","keywords":null,"link":"/velemeny/20180923_Revesz_Egy_a_jelszonk_Scheissegal","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:18","title":"Révész: Egy a jelszónk: Scheißegal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32355373-ef5f-4dc4-9b86-52d1538c0d34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél héttel azután, hogy az Apple bemutatta az idei iPhone-okat, az iFixit már szét is szedte az Xs és az Xs Max változatokat, hogy kiderüljön, mennyire szerelhető a két készülék.","shortLead":"Másfél héttel azután, hogy az Apple bemutatta az idei iPhone-okat, az iFixit már szét is szedte az Xs és az Xs Max...","id":"20180924_ifixit_iphone_xs_iphone_xs_max_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32355373-ef5f-4dc4-9b86-52d1538c0d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d8f445-2804-475e-9c54-a2c5978676a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_ifixit_iphone_xs_iphone_xs_max_teardown","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:03","title":"Szétszedték az új iPhone-okat, hogy kiderüljön, mi is van bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2e7874-388b-405e-836a-df72deec3d41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 68 éves asszony évekig spórolt, így tudott venni magának egy felújítandó házat. Saját maga kezdte el a renoválást, de újra elvesztette a munkáját, ezért kérdéses, hogy elkészülhet-e végre az új otthona.","shortLead":"A 68 éves asszony évekig spórolt, így tudott venni magának egy felújítandó házat. Saját maga kezdte el a renoválást, de...","id":"20180924_epp_csak_kitort_a_hajlektalansagbol_ujra_utcara_kerulhet_egy_pecsi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2e7874-388b-405e-836a-df72deec3d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8677b7b-e22f-4b9c-b8fa-0569a7a5ad36","keywords":null,"link":"/elet/20180924_epp_csak_kitort_a_hajlektalansagbol_ujra_utcara_kerulhet_egy_pecsi_no","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:20","title":"Épp csak kitört a hajléktalanságból, újra utcára kerülhet egy pécsi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418","c_author":"Kozák Ákos","category":"tudomany","description":"A robot a privát szférában egyelőre kis hasznos kütyüként van elkönyvelve. Munkahelyen való térhódítása azonban új és problémáktól sem mentes horizontot nyit. Reagálás Bojár Gábor vitaindítójára.","shortLead":"A robot a privát szférában egyelőre kis hasznos kütyüként van elkönyvelve. Munkahelyen való térhódítása azonban új és...","id":"20180924_Robotizacio_remenyek_es_felelmek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deae1b41-4357-44f2-9fd7-e812340e5ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_Robotizacio_remenyek_es_felelmek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:35","title":"Robotizáció: remények és félelmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","shortLead":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","id":"20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9642cd-af70-475f-b065-2ac9ae6db51d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:44","title":"Kevesebben élnek mélyszegénységben a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt harminc százalékkal nőtt a kenyér ára, több vendéglátó hely inkább lemondott az árusításáról Lengyelországban.\r

\r

","shortLead":"Egy év alatt harminc százalékkal nőtt a kenyér ára, több vendéglátó hely inkább lemondott az árusításáról...","id":"20180923_El_tud_kepzelni_olyan_draga_kenyeret_hogy_mar_a_polcra_sem_erdemes_foltenni_a_boltban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bffee26-5285-410b-9d0d-5fd87b464567","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_El_tud_kepzelni_olyan_draga_kenyeret_hogy_mar_a_polcra_sem_erdemes_foltenni_a_boltban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:38","title":"El tud képzelni olyan drága kenyeret, hogy már a polcra sem érdemes föltenni a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]