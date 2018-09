Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70e8eede-d8e4-4c29-9153-2306313eec03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új „Szörnyetegre” elég sokat kellett várnia az amerikai elnöknek. Az első videó alapján elég demonstratív lett.","shortLead":"Az új „Szörnyetegre” elég sokat kellett várnia az amerikai elnöknek. Az első videó alapján elég demonstratív lett.","id":"20180924_donald_trump_limuzin_beast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70e8eede-d8e4-4c29-9153-2306313eec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab5a4ed-1b5d-4804-8416-206bb4fc6ff7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_donald_trump_limuzin_beast","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:24","title":"Először használta új szuperlimuzinját Donald Trump – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd8696-ed0a-4876-bb48-c1f845ee5160","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:42","title":"Rétvári szerint nem lenne szabad tragédiákból politikai tőkét kovácsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sorra jelzik az alapvető élelmiszerek – pékáru, tej, sertéshús, baromfihús – termelői és feldolgozói, hogy árat kell emelni. Emiatt változni fog az élelmiszerkosár összetétele is.","shortLead":"Sorra jelzik az alapvető élelmiszerek – pékáru, tej, sertéshús, baromfihús – termelői és feldolgozói, hogy árat kell...","id":"20180925_Szalmonella_es_sertespestis_miatt_valtozik_meg_karacsonyig_az_elelmiszerkosar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e7432b-d17b-42a2-b649-fb236d36c277","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Szalmonella_es_sertespestis_miatt_valtozik_meg_karacsonyig_az_elelmiszerkosar","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:29","title":"Szalmonella és sertéspestis miatt változik meg karácsonyig az élelmiszerkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ legdrágább, a becslések szerint akár egymillió fontot is érő skót whiskyjére lehet licitálni október 3-án a Bonhams árverési ház edinburgh-i aukcióján.","shortLead":"A világ legdrágább, a becslések szerint akár egymillió fontot is érő skót whiskyjére lehet licitálni október 3-án...","id":"20180925_360_millio_forintot_erhet_a_whiskyk_szent_gralja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217916e4-6835-4fd3-b135-b504e415bb30","keywords":null,"link":"/elet/20180925_360_millio_forintot_erhet_a_whiskyk_szent_gralja","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:20","title":"360 millió forintot érhet a whiskyk szent grálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d52292-2098-4ab4-92b6-71d9e3d01f49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Irán elleni amerikai büntetőintézkedések miatt szűkül a világpiaci kínálat.","shortLead":"Az Irán elleni amerikai büntetőintézkedések miatt szűkül a világpiaci kínálat.","id":"20180924_2014_ota_nem_volt_ilyen_draga_a_Brent_olaj_elszallhat_a_benzinar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d52292-2098-4ab4-92b6-71d9e3d01f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c27fb3f-2119-44b3-9602-54af27fee654","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_2014_ota_nem_volt_ilyen_draga_a_Brent_olaj_elszallhat_a_benzinar","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:51","title":"2014 óta nem volt ilyen drága a Brent olaj, elszállhat a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416d4cc1-6042-49e3-9c59-5114aca9b713","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Válasza alapján valószínűsíthető, hogy nem dühből vagy sértődésből támadt, a cseh művész csak egy kis hírnévre vágyott. ","shortLead":"Válasza alapján valószínűsíthető, hogy nem dühből vagy sértődésből támadt, a cseh művész csak egy kis hírnévre vágyott. ","id":"20180925_Elarulta_a_tamado_hogy_miert_vagta_fejbe_festmenyevel_Abramovicot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416d4cc1-6042-49e3-9c59-5114aca9b713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd491c10-3a23-446b-a4a2-9091a3a44446","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Elarulta_a_tamado_hogy_miert_vagta_fejbe_festmenyevel_Abramovicot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:48","title":"Elárulta a támadó, hogy miért vágta fejbe festményével Abramovićot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen megváltozott, a hegyekből a termőföldekre jönnek le a vaddisznók is, hogy mandulát ropogtassanak.","shortLead":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen...","id":"20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e15f02-0eb5-48ac-b470-925636c86343","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:30","title":"A mandula lesz az új „divatgabona”, amivel ráadásul jól is lehet keresni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz kormány nyomására Panama visszavonta a zászlaja alatt hajózó Aquarius működési engedélyét – állítja a hajót üzemeltető két segélyszervezet. Ez volt az utolsó civil hajó, amely életeket mentett a Földközi-tengeren.","shortLead":"Az olasz kormány nyomására Panama visszavonta a zászlaja alatt hajózó Aquarius működési engedélyét – állítja a hajót...","id":"20180923_Visszavontak_a_menekulteket_mento_Aquarius_hajozasi_engedelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1c2b61-e2d5-4a15-a718-e7cfb7d44832","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Visszavontak_a_menekulteket_mento_Aquarius_hajozasi_engedelyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:09","title":"Visszavonták a menekülteket mentő Aquarius hajózási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]