[{"available":true,"c_guid":"52d7c547-64fa-4516-a4ce-105558c30589","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ötven darab Mercedes A-osztállyal bővül a flotta.","shortLead":"Ötven darab Mercedes A-osztállyal bővül a flotta.","id":"20180925_Premium_kategorias_autokkal_ujit_a_Mol_Limo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d7c547-64fa-4516-a4ce-105558c30589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea37364-0635-451a-a279-5cbee18e6971","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Premium_kategorias_autokkal_ujit_a_Mol_Limo","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:22","title":"Prémiumkategóriás autókkal újít a Mol Limo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 1-ig kellett volna leközölni a 2017-es dokumentumokat, ez azóta sem történt meg.","shortLead":"Szeptember 1-ig kellett volna leközölni a 2017-es dokumentumokat, ez azóta sem történt meg.","id":"20180924_22_napja_kesik_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_tavalyi_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3979f474-d85c-4b27-bd55-d357f3e011f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_22_napja_kesik_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_tavalyi_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:42","title":"22 napja késik a kórházi fertőzésekről szóló tavalyi jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882fb5a-7e4c-4825-b1e0-fbdbe9d7967e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Negyedóra 40 dollárba került, egy óra 160-ba. Mindent teljesen nyíltan csináltak. Amikor a lakók feljelentették őket, akkor a rendőrök lecsaptak, de nem találtak semmit. Az üzlet folyt tovább egy másik sarkon Queensben és Brooklynban. Dollármilliókat hoztak a bordélyházak – állapították meg a New York Times oknyomozó riporterei, akik a rendőrség előtt jártak.","shortLead":"Negyedóra 40 dollárba került, egy óra 160-ba. Mindent teljesen nyíltan csináltak. Amikor a lakók feljelentették őket...","id":"20180924_Nyugalmazott_nyomozo_volt_a_bordelyok_kiralya_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0882fb5a-7e4c-4825-b1e0-fbdbe9d7967e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14684021-acd2-48ff-ab13-7217e8d1ff3a","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Nyugalmazott_nyomozo_volt_a_bordelyok_kiralya_New_Yorkban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:47","title":"Nyugalmazott nyomozó volt a bordélyok királya New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A legalább százmillió forint kutatás-fejlesztési támogatást elnyerő cégek csupán 31 százaléka tudta a nyerés utáni öt évben a támogatás minimum kétszeresével növelni az összesített üzemi eredmény értékét.","shortLead":"A legalább százmillió forint kutatás-fejlesztési támogatást elnyerő cégek csupán 31 százaléka tudta a nyerés utáni öt...","id":"20180924_Azt_hiszi_egy_100_millios_tamogatas_sikeresse_tenne_a_ceget_Igy_szurtak_el_masok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e775a21-41d8-42c5-928a-d7a3dcb4757f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Azt_hiszi_egy_100_millios_tamogatas_sikeresse_tenne_a_ceget_Igy_szurtak_el_masok","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:06","title":"Azt hiszi, egy 100 milliós támogatás sikeressé tenné a cégét? Így szúrták el mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","shortLead":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","id":"20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a4e0e1-a5a1-43e4-900a-64ca54cfff00","keywords":null,"link":"/sport/20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:08","title":"Szalah kapta a Puskás-díjat, az övé az év legszebb gólja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék egy részét üzemeltető luxusétterem is pénzt szed a turistáktól – párhuzamosan a hatósági belépődíjjal. Ettől egyszer már eltiltották, de sajátos megoldással legalizálta a díjat: egy üdítőt is ad a kilátás mellé, így már vendéglátásnak számít a szolgáltatás. Egy ellenzéki képviselő szerint ez a külföldi és magyar városnézők lehúzása, a fideszes polgármester hivatala szerint viszont így már nincs szó illegális jegyárusításról Budapest első számú turistacélpontjánál.","shortLead":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék...","id":"20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b352f40-ae32-4bea-914e-dc58e26b0de9","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:30","title":"Trükkösen sápolja a turistákat egy luxusétterem a Halászbástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dzsihádisták egy része visszautasította a török-orosz javaslatot az északnyugat-szíriai Idlib tartomány demilitarizálására. 