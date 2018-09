Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940e8b9c-bc67-442c-8902-33d8d7fae9b0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Richard St. John milliomos 500 sikeres emberrel készített interjút, és nyolc olyan elvet azonosított, amely segítette őket a boldogulásban.","shortLead":"Richard St. John milliomos 500 sikeres emberrel készített interjút, és nyolc olyan elvet azonosított, amely segítette...","id":"20180925_Ime_a_siker_titka_8_pontban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=940e8b9c-bc67-442c-8902-33d8d7fae9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76acd29a-375a-459c-97d6-d60eadeb3128","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180925_Ime_a_siker_titka_8_pontban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:15","title":"Íme a siker titka 8 pontban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","shortLead":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","id":"20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719f91a6-63bc-46c0-bf2a-ab1099d03696","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:25","title":"Bámulatos látvány egy rakétafellövés az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen megváltozott, a hegyekből a termőföldekre jönnek le a vaddisznók is, hogy mandulát ropogtassanak.","shortLead":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen...","id":"20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e15f02-0eb5-48ac-b470-925636c86343","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:30","title":"A mandula lesz az új „divatgabona”, amivel ráadásul jól is lehet keresni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d518bd6-1b27-42df-928a-8d99bd76a6eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Padma Lakshmi 32 év után beszélt az őt ért nemi erőszakról, hogy elmagyarázza: ebben a kérdésben nincs értelme az időkorlátnak.","shortLead":"Padma Lakshmi 32 év után beszélt az őt ért nemi erőszakról, hogy elmagyarázza: ebben a kérdésben nincs értelme...","id":"20180926_Megertem_miert_hallgatnak_a_nok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d518bd6-1b27-42df-928a-8d99bd76a6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86f5192-b975-4549-a888-8662dfadc458","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Megertem_miert_hallgatnak_a_nok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:50","title":"„Megértem, miért hallgatnak a nők”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden nap találkozunk ezekkel a gyártókkal, mégsem tudjuk, mit jelent a márkanév. A Noizz összeszedte a legérdekesebbeket.","shortLead":"Minden nap találkozunk ezekkel a gyártókkal, mégsem tudjuk, mit jelent a márkanév. A Noizz összeszedte...","id":"20180925_A_legertelmetlenebb_markanevek_melyeknek_megis_van_titkos_jelentesuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610b8ce5-7fb6-4e04-95a1-ed4f765863c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_legertelmetlenebb_markanevek_melyeknek_megis_van_titkos_jelentesuk","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:37","title":"A legértelmetlenebb márkanevek, melyeknek mégis van titkos jelentésük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41c1bbd-183c-4143-81f4-b35091cf263a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon sikerül Salmandernek megakadályoznia, hogy Grindewald valóra váltsa gonosz tervét?","shortLead":"Vajon sikerül Salmandernek megakadályoznia, hogy Grindewald valóra váltsa gonosz tervét?","id":"20180926_legendas_allatok_elozetes_trailer_varazslok_muglik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41c1bbd-183c-4143-81f4-b35091cf263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebf277d-4693-4f8e-aba8-26efd1b122f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_legendas_allatok_elozetes_trailer_varazslok_muglik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:58","title":"Lesz-e háború a varázslók és muglik között? – itt a Legendás állatok 2. végső előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","shortLead":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","id":"20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b8e2a-b2e3-487d-8f05-7e10645d8af8","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Késsel támadt amerikai turistákra, most börtönbe mehet a budapesti férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]