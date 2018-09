Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új fejlesztések. Esztergom környékén fogtuk vallatóra az immár dízel nélküli új Vitarát.","shortLead":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új...","id":"20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e248799-ce2a-41fe-9cde-aa50662cd3e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:21","title":"Okosabb, kizárólag turbós és kicsit drágább: vezettük az új Suzuki Vitarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szívesen fektetnek magántőkés cégekbe a világ legvagyonosabb családjai ami nem csoda: a UBS és a Campden Wealth felmérésében 311 családi vagyonkezelőt (family office) vizsgáltak, melyek bőven megduplázták a hozamukat.","shortLead":"Szívesen fektetnek magántőkés cégekbe a világ legvagyonosabb családjai ami nem csoda: a UBS és a Campden Wealth...","id":"20180925_Tudja_mi_az_a_csaladi_vagyonkezelo_A_legujabb_befektetesi_sikersztori","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f3ca43-7cb1-4eaa-b3fb-aaa86ae72a95","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180925_Tudja_mi_az_a_csaladi_vagyonkezelo_A_legujabb_befektetesi_sikersztori","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:50","title":"Tudja, mi az a családi vagyonkezelő? A legújabb befektetési sikersztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da57288-01c2-4166-89c8-6cf582754ead","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Bár az iskolák, tanárok, szülők – azaz a felhasználók – is ontják a panaszt a kötelezően előírt digitális naplóval kapcsolatban, az állami iskola sikerjelentést tett közzé.\r

\r

","shortLead":"Bár az iskolák, tanárok, szülők – azaz a felhasználók – is ontják a panaszt a kötelezően előírt digitális naplóval...","id":"20180925_kreta_e_naplo_problemak_klik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5da57288-01c2-4166-89c8-6cf582754ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9d32a8-ffb8-44af-9367-0f37d04e1e1d","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_kreta_e_naplo_problemak_klik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:30","title":"A Klik még büszke is a KRÉTA-ra, amitől a legtöbben a hajukat tépik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4414cc-bb48-403f-b8a5-4f20f5317fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ehud Barak viszi majd a cég üzleti kampányait. A havi 40 órás munkáért közel 3 millió forint üti a markát az egykori miniszterelnöknek. ","shortLead":"Ehud Barak viszi majd a cég üzleti kampányait. A havi 40 órás munkáért közel 3 millió forint üti a markát az egykori...","id":"20180926_Orvosi_kannabiszt_gyarto_ceg_elnoke_lett_a_volt_izraeli_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f4414cc-bb48-403f-b8a5-4f20f5317fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d41c9a-36fc-4744-90bc-38ef26119a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Orvosi_kannabiszt_gyarto_ceg_elnoke_lett_a_volt_izraeli_miniszterelnok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:37","title":"Orvosi kannabiszt gyártó cég elnöke lett a volt izraeli miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden ismét elérhető lett az oldal. ","shortLead":"Kedden ismét elérhető lett az oldal. ","id":"20180925_Visszatert_az_Index_szabadsagmeroje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ec6c04-527f-40de-8947-a367b1c5a796","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Visszatert_az_Index_szabadsagmeroje","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:27","title":"Visszatért az Index szabadságmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ad618-fa77-44f3-9acf-919be63a1c08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei csúcsmodellje sem kerülhette el, hogy összecsapjon az androidos világ legutóbbi szereplőjével. Mutatjuk, mire megy az iPhone Xs Max a Samsung eddigi legígéretesebb telefonja ellen. ","shortLead":"Az Apple idei csúcsmodellje sem kerülhette el, hogy összecsapjon az androidos világ legutóbbi szereplőjével. Mutatjuk...","id":"20180925_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note9_sebessegteszt_real_life_gyorsasag_teljesitmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333ad618-fa77-44f3-9acf-919be63a1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d06ce0-1e1a-4c52-9f74-bc41ed772b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note9_sebessegteszt_real_life_gyorsasag_teljesitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:03","title":"Itt a sebességteszt: egymásnak eresztették a legjobb iPhone-t és a legütősebb Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8eede-d8e4-4c29-9153-2306313eec03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új „Szörnyetegre” elég sokat kellett várnia az amerikai elnöknek. Az első videó alapján elég demonstratív lett.","shortLead":"Az új „Szörnyetegre” elég sokat kellett várnia az amerikai elnöknek. Az első videó alapján elég demonstratív lett.","id":"20180924_donald_trump_limuzin_beast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e8eede-d8e4-4c29-9153-2306313eec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab5a4ed-1b5d-4804-8416-206bb4fc6ff7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_donald_trump_limuzin_beast","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:24","title":"Először használta új szuperlimuzinját Donald Trump – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség volt vezetője egymás után kapja a megbízásokat, pedig tavasszal még azt mondta, csak a választókörzetével, Hódmezővásárhellyel szeretne foglalkozni.","shortLead":"A Miniszterelnökség volt vezetője egymás után kapja a megbízásokat, pedig tavasszal még azt mondta, csak...","id":"20180925_Kormanybiztos_lett_Lazar_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae234925-b5a4-45c7-8593-7cedd3d55096","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Kormanybiztos_lett_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 25. 22:17","title":"Kormánybiztos lett Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]