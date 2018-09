Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","shortLead":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","id":"20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a4e0e1-a5a1-43e4-900a-64ca54cfff00","keywords":null,"link":"/sport/20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:08","title":"Szalah kapta a Puskás-díjat, az övé az év legszebb gólja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított türbéjének átadóján. ","shortLead":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított...","id":"20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66697719-6c6d-412c-9992-45bc034a489d","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:14","title":"Megvan, mikor jön Erdogan Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","shortLead":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","id":"20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b31af-b7ea-43c6-b23b-961c336172fd","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:38","title":"Lehet-e feminista egy cigánylány, akit a szülei 14 évesen adnak férjhez, és rögtön teherbe is esik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld rendszám és a megannyi kedvezmény.","shortLead":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld...","id":"20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442324ce-ce4b-4e1e-a54b-e8b0d790c552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat a Citroen prémium divatterepjárója, az új hibrid DS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszországi Ufa városának temetőjében állították fel a 170 centiméter magas síremléket, amely részletes és méretarányos az Apple készülékével.","shortLead":"Az oroszországi Ufa városának temetőjében állították fel a 170 centiméter magas síremléket, amely részletes és...","id":"20180925_iPhonet_mintazo_embermagassgu_granit_siremleket_kapott_egy_orosz_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bebb81-cb5e-44d9-8d8c-561c5ca98549","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_iPhonet_mintazo_embermagassgu_granit_siremleket_kapott_egy_orosz_no","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:33","title":"iPhone-t mintázó, embermagasságú gránit síremléket kapott egy orosz nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország hét atomerőművi reaktora közül a hatodik működését is felfüggesztik ideiglenesen. Belgium áramellátás biztosítása érdekében a szomszédos országokhoz fordul.","shortLead":"Az ország hét atomerőművi reaktora közül a hatodik működését is felfüggesztik ideiglenesen. Belgium áramellátás...","id":"20180926_leallitjak_az_atomeromuveit_bajban_van_belgium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79405408-5d09-43e9-baa7-867b433674e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_leallitjak_az_atomeromuveit_bajban_van_belgium","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:16","title":"Le kell állítani az atomerőműveit, komoly bajban van Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyakran fordul elő, hogy ingatlan öröklésekor a hagyatéki leltárban meghatározott értékkel az örökös nem ért egyet. Ez különösen akkor van így, amikor az örökös már eleve tudja, hogy az örökölt ingatlant el fogja adni, és nem akar a jövedelem után adózni. Az Adózóna bemutatta, mit lehet tenni ilyen esetben.","shortLead":"Gyakran fordul elő, hogy ingatlan öröklésekor a hagyatéki leltárban meghatározott értékkel az örökös nem ért egyet...","id":"20180926_Mit_tehet_az_orokos_ha_szerinte_felrearaztak_a_ra_hagyott_ingatlant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62162d0-7833-4503-afeb-02fefbb917c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Mit_tehet_az_orokos_ha_szerinte_felrearaztak_a_ra_hagyott_ingatlant","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:15","title":"Mit tehet az örökös, ha szerinte félreárazták a rá hagyott ingatlant?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyhoz kötött idős asszonyt nem ápolta, nem etette, nem is cserélte ki ágyneműjét az alkoholista férfi, sebeit sem gondozta, az asszony végül kórházba került, ahol rövidesen meghalt.","shortLead":"Az ágyhoz kötött idős asszonyt nem ápolta, nem etette, nem is cserélte ki ágyneműjét az alkoholista férfi, sebeit sem...","id":"20180925_Hagyta_meghalni_idos_edesanyjat_negy_ev_bortont_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ef2d2a-5e1d-4910-a37c-83c085a7a875","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hagyta_meghalni_idos_edesanyjat_negy_ev_bortont_kapott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:01","title":"Hagyta meghalni idős édesanyját, négy év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]