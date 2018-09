Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f38e9277-40cb-47c9-8488-1eca37f6565c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Habsburg Otto, Richard Nixon, Yehudi Menuhin, Andrew Lloyd Webber, Zsigmond Vilmos vagy Maximillian Shell nevét is viseli egy-egy lakosztály a Gellértben, többször is megszálltak itt. Budapest egyik legszebb szállodaépülete idén szeptemberben ünnepli centenáriumát.","shortLead":"Habsburg Otto, Richard Nixon, Yehudi Menuhin, Andrew Lloyd Webber, Zsigmond Vilmos vagy Maximillian Shell nevét is...","id":"20180924_A_kommunistak_es_Horthyek_fohadiszallasa_is_volt__szaz_eves_a_Gellert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f38e9277-40cb-47c9-8488-1eca37f6565c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b326fb83-48f6-4a22-b35f-33ad3e696902","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_kommunistak_es_Horthyek_fohadiszallasa_is_volt__szaz_eves_a_Gellert","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:02","title":"A kommunisták és Horthyék főhadiszállása is volt – százéves a Gellért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek a szerelvények. ","shortLead":"Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek a szerelvények. ","id":"20180925_Lehalt_az_alagutban_a_2es_metro_potlobuszok_viszik_az_utasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1731500-8687-433e-b11a-5681abef4fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Lehalt_az_alagutban_a_2es_metro_potlobuszok_viszik_az_utasokat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:44","title":"Lehalt az alagútban a 2-es metró, pótlóbuszok vitték az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára.","shortLead":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek...","id":"20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64c362b-facc-440a-8583-846d9eedb2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:38","title":"Nem bírnak a vaddisznókkal a Balatonnál, ezért kilőnének párat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32185120-37b2-46dc-96d9-000317aa0f2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hírcsárdásat játszik a magyar Comedy Central csatorna.\r

\r

","shortLead":"Hírcsárdásat játszik a magyar Comedy Central csatorna.\r

\r

","id":"20180925_Felismeri_hogy_valodi_hir_vagy_alhir__Tesztelje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32185120-37b2-46dc-96d9-000317aa0f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095a73c6-feff-47d0-8ca3-2d96fc4cf15e","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Felismeri_hogy_valodi_hir_vagy_alhir__Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:14","title":"Felismeri, hogy valódi hír vagy álhír? – Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan helyet is találtak a kutatók, ahonnan a mélyűrből érkezett, több millió kilométert utazó aszteroida, az 'Oumuamua származhat. ","shortLead":"Négy olyan helyet is találtak a kutatók, ahonnan a mélyűrből érkezett, több millió kilométert utazó aszteroida...","id":"20180925_oumuamua_aszteroida_ustokos_csillagaszat_naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddb2835-d0fb-4c7f-b910-79d4a3eae718","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_oumuamua_aszteroida_ustokos_csillagaszat_naprendszer","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:30","title":"Megvan, honnan származhat a különleges aszteroida, amelyik a Naprendszeren kívülről érkezett hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e232ea42-3441-4c98-a892-9548d3090282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zéland miniszterelnöke bemutatta három hónapos kislányát az ENSZ-közgyűlést megelőző, Nelson Mandeláról elnevezett béke-csúcstalálkozó tagjainak. Amíg Jacinda Ardern megtartotta a nyitóbeszédét, addig férje foglalkozott a babával. ","shortLead":"Új-Zéland miniszterelnöke bemutatta három hónapos kislányát az ENSZ-közgyűlést megelőző, Nelson Mandeláról elnevezett...","id":"20180925_Meg_csak_harom_honapos_de_mar_bejutott_az_ENSZ_csucstalalkozojara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e232ea42-3441-4c98-a892-9548d3090282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0af84b-ebd1-4166-9274-10b8196f25c4","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Meg_csak_harom_honapos_de_mar_bejutott_az_ENSZ_csucstalalkozojara","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:07","title":"Még csak három hónapos, de már bejutott az ENSZ csúcstalálkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88669bf1-3694-4de0-bc44-fc95920f45da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vasárnap este két ittas férfi ült az autóban, amikor nekimentek egy piros lámpánál álló taxisnak. Nemhogy nem ismerték el a baleset felelősségét, a taxisra, és a kiérkező rendőrökre is rátámadtak.","shortLead":"Vasárnap este két ittas férfi ült az autóban, amikor nekimentek egy piros lámpánál álló taxisnak. Nemhogy nem ismerték...","id":"20180925_Sorosuveggel_es_kessel_tamadtak_egy_taxisra_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88669bf1-3694-4de0-bc44-fc95920f45da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f58ab0-f2cd-42f1-960b-02408624bd6f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180925_Sorosuveggel_es_kessel_tamadtak_egy_taxisra_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:19","title":"Nekiment a taxisnak az ittas férfi, rá is támadt egy sörösüveggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Instagramon megosztható fényképet készíteni könnyű, jó Instagram-fotót készíteni viszont már kevésbé. A képek finomhangolásának sokkal nagyobb jelentősége van, mint azt elsőre gondolnánk, a profizmus azonban nemcsak ezen múlik.","shortLead":"Instagramon megosztható fényképet készíteni könnyű, jó Instagram-fotót készíteni viszont már kevésbé. A képek...","id":"20180925_instagram_hogyan_keszitsunk_jo_instagram_fotot_alexa_jade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3663aab-71a9-4b12-b9ae-f65740271036","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_instagram_hogyan_keszitsunk_jo_instagram_fotot_alexa_jade","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:03","title":"5 tanács egy profi fotóstól: mitől lesz jó egy kép az Instagramon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]