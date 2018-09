Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal kevesebb gyerek született Magyarországon idén, mint egy évvel korábban, csak idén 25 ezer fő fölötti már a természetes fogyás.","shortLead":"Sokkal kevesebb gyerek született Magyarországon idén, mint egy évvel korábban, csak idén 25 ezer fő fölötti már...","id":"20180926_Eddig_nem_jott_be_a_kormany_terve_egyre_kevesebb_gyerek_szuletik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b378043f-95ab-41c9-a95f-d07209a33055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Eddig_nem_jott_be_a_kormany_terve_egyre_kevesebb_gyerek_szuletik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:35","title":"Eddig nem jött be a kormány terve, egyre kevesebb gyerek születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tényleg nehéz eldönteni. ","shortLead":"Tényleg nehéz eldönteni. ","id":"20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ef738b-3c25-481e-bd86-8272c5359669","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:41","title":"Schmidt Mária vagy az önirónia mestere, vagy nem érti a viccet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem is lehetne.","shortLead":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem...","id":"20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023167c0-add5-45c3-b208-02039a623b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:41","title":"A nap fotója: Nem erre számít az ember, ha benéz a Tesla csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre a hóágyúzott sípálya. A környezetvédők szerint viszont a hóágyukból az éves csapadékmennyiség négyszázszorosa hullik majd a területre, mely erózióval fenyeget, és jelentős mennyiségű klór is kerül vele a talajba.","shortLead":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre...","id":"20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abefa6f-02f7-484c-9995-3c299cd5c944","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:04","title":"Botrányosan alakul a Normafára tervezett sípálya sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hadiipari mérnököket és tudósokat próbált beszervezni.","shortLead":"Hadiipari mérnököket és tudósokat próbált beszervezni.","id":"20180926_Kinai_kemet_tartoztattak_le_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c132fbac-2932-4de3-8b9d-fdaca30ff77f","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kinai_kemet_tartoztattak_le_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:40","title":"Kínai kémet tartóztattak le az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf4168-35d9-48f6-8b17-1eed8b255938","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrázó számadatok az orosz gyermekjogi biztostól. ","shortLead":"Megrázó számadatok az orosz gyermekjogi biztostól. ","id":"20180924_700nal_is_tobb_orosz_gyerek_halt_meg_iden_ablakbol_kizuhanva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cf4168-35d9-48f6-8b17-1eed8b255938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983fc72-d9fb-456b-8875-93c4421f9b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_700nal_is_tobb_orosz_gyerek_halt_meg_iden_ablakbol_kizuhanva","timestamp":"2018. szeptember. 24. 20:25","title":"700-nál is több orosz gyerek halt meg idén ablakból kizuhanva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31834bf-38ed-4112-b3cb-18cd96b22f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődtek a Gellért-hegyre tervezett sikló építésének munkálatai, amiről azonban egyelőre sem a beruházó, sem a főváros nem kívánt tájékoztatni. Előbbi végül az után árult el néhány részletet a G7-nek, hogy a lap újságírója a környéken dolgozó munkásoktól hallott az építkezésről. ","shortLead":"Megkezdődtek a Gellért-hegyre tervezett sikló építésének munkálatai, amiről azonban egyelőre sem a beruházó, sem...","id":"20180924_gellert_hegy_siklo_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31834bf-38ed-4112-b3cb-18cd96b22f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cefa0a-4992-4d76-9549-7588f1798aeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_gellert_hegy_siklo_epitkezes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:39","title":"Már dolgoznak a Gellért-hegyi siklón, csak nem beszélnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b558e553-3cae-4d02-a880-acea850832cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2022-ben már elkezdené építeni a SpaceX azt a bázist, ami később az embereknek szolgálna otthonul a Marson. Most két látványtervet is közzétett a Twitteren.","shortLead":"A tervek szerint 2022-ben már elkezdené építeni a SpaceX azt a bázist, ami később az embereknek szolgálna otthonul...","id":"20180924_spacex_elon_musk_mars_bazis_kepek_kolonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b558e553-3cae-4d02-a880-acea850832cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9ca6c5-93bb-47e1-a21a-03bdf716bed0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_spacex_elon_musk_mars_bazis_kepek_kolonia","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:03","title":"Képek: ilyen lehet a Mars-bázis, amit Elon Musk megálmodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]