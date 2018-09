Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3698ee7b-7c38-4dec-bda8-ab416666e9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve mérte fel, hogy melyik országból mennyi pénz érkezik az itthon maradottak megsegítésére. Akad, aki majdnem 1 milliót is haza tud küldeni.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve mérte fel, hogy melyik országból mennyi pénz...","id":"20180927_Utalj_haza_fiatal__ennyi_penzt_kuldenek_a_csaladnak_a_kint_dolgozo_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3698ee7b-7c38-4dec-bda8-ab416666e9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d78073-f45c-4c1a-b93c-803c51233c25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Utalj_haza_fiatal__ennyi_penzt_kuldenek_a_csaladnak_a_kint_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:18","title":"Utalj haza, fiatal! – Ennyi pénzt küldenek a családnak a kint dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","shortLead":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","id":"20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da96901d-7d19-4f60-a132-381c1cc7deeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:17","title":"Hiába a sok tüntetés, az orosz parlament csak megszavazta a nyugdíjkorhatár emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek a megállni tilos táblák, a rajt előtti napokban pedig azt nézik, nehogy a lakók valahol építkezni kezdjenek az útvonal mellett. Elmesélték a szervezők, hogyan készül a budapesti maraton.","shortLead":"Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek...","id":"20180927_budapest_maraton_futoverseny_bsi_futas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669b54e3-5ca4-4f02-a151-538bbe611f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_budapest_maraton_futoverseny_bsi_futas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:10","title":"Budapesti maratonisták: még a lopós autók is keresnek rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars után, amelyen porviharokat figyeltek meg. ","shortLead":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars...","id":"20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad5efa-c3d0-4690-9efc-ed9d4eb2f1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:33","title":"Ilyesmit korábban még sosem figyeltek meg a Titánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás. Ha ki tudják olvasni a törvényjavaslatban szereplő intézményt, meglátjuk, ez fontosabb-e a parlamenti képviselőknek, mint a CEU helyzetének rendezése.","shortLead":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás...","id":"20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0c85c1-4dca-4000-bcae-da3390f287fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:26","title":"Thai buddhista egyetemmel mutat fityiszt a CEU-nak az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee761682-716a-4dd9-ad8b-2189fb8da657","c_author":"","category":"kultura","description":"Léa Seydoux-val készül A feleségem története.","shortLead":"Léa Seydoux-val készül A feleségem története.","id":"20180927_Enyedi_Ildiko_vilagsztart_hozott_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee761682-716a-4dd9-ad8b-2189fb8da657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1318d25b-3302-4833-b64c-705d9027c572","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Enyedi_Ildiko_vilagsztart_hozott_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:08","title":"Enyedi Ildikó világsztárt hozott Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most megvásárolt cégükben, a közös képviselője pedig Oltyán. ","shortLead":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most...","id":"20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19794444-cc82-4907-a2d7-4090812290c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:14","title":"G7: A KDNP-s Oltyán szava döntő az Index-környéki ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b868e81-0030-4864-8667-9e64bbf4a5a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Halálos erejű a rivalizálás a két futballcsapat között.","shortLead":"Halálos erejű a rivalizálás a két futballcsapat között.","id":"20180926_Ismet_szurkolot_gyilkoltak_Indoneziaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b868e81-0030-4864-8667-9e64bbf4a5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482f1912-f0b3-4d5f-84a6-fded3afaadfb","keywords":null,"link":"/sport/20180926_Ismet_szurkolot_gyilkoltak_Indoneziaban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:05","title":"Ismét szurkolót gyilkoltak Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]