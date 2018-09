Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír napvilágra kerülése után 10 százalékot zuhant a Tesla-részvények értéke. Musk akár börtönbe is mehet, amiért manipulálni próbálta a befektetőket. ","shortLead":"A hír napvilágra kerülése után 10 százalékot zuhant a Tesla-részvények értéke. Musk akár börtönbe is mehet, amiért...","id":"20180928_Csalassal_vadolja_beperelte_a_tozsdefelugyelet_Elon_Muskot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e259d-a954-433d-90b7-78344a5ca672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csalassal_vadolja_beperelte_a_tozsdefelugyelet_Elon_Muskot","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:21","title":"Csalással vádolja, beperelte a tőzsdefelügyelet Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8b882b-1c0d-4659-9431-593ce941dd17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Evantsonban rögzítette egy kamera, amint a gázüzemű Honda CRV-ben felrobbant a gáztartály. Az autót vezető nő súlyos égési sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Az amerikai Evantsonban rögzítette egy kamera, amint a gázüzemű Honda CRV-ben felrobbant a gáztartály. Az autót vezető...","id":"20180927_gazuzemu_auto_gaztartaly_robbanas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8b882b-1c0d-4659-9431-593ce941dd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039b8e0e-083e-4b05-812c-e9ab80b022fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_gazuzemu_auto_gaztartaly_robbanas_video","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:21","title":"Menet közben robbant fel a kocsi gáztartálya, széttépte a kocsi hátulját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Berecz Mátyás, az egri Dobó István Vármúzeum igazgatója a napokban kérte munkaviszonya közös megegyezéssel való megszüntetését. A helyi lap szerint Nyitrai Zsolt emberei „vették be” az egri Vármúzeumot is.","shortLead":"Berecz Mátyás, az egri Dobó István Vármúzeum igazgatója a napokban kérte munkaviszonya közös megegyezéssel való...","id":"20180928_Tavozik_az_orszag_egyik_legnepszerubb_muzeumanak_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5beb647b-7aeb-483e-aa68-6546e9257cc8","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Tavozik_az_orszag_egyik_legnepszerubb_muzeumanak_vezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:23","title":"Távozik az ország egyik legnépszerűbb múzeumának vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586c0623-f327-4bb7-b61c-1ae9927ffa1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban hivatalosan mától kapható legdrágább 2018-as új almás mobil árából akár már egy korrekt személyautó is kijön. Mutatjuk, hogy körülbelül milyenek.","shortLead":"A hazánkban hivatalosan mától kapható legdrágább 2018-as új almás mobil árából akár már egy korrekt személyautó is...","id":"20180928_a_kozel_600_ezer_forintos_uj_iphone_xs_max_arabol_ilyen_autokat_kapni_itthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=586c0623-f327-4bb7-b61c-1ae9927ffa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0508e-090c-4e37-a02c-da6ad19999bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_a_kozel_600_ezer_forintos_uj_iphone_xs_max_arabol_ilyen_autokat_kapni_itthon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:21","title":"A közel 600 ezer forintos új iPhone árából ilyen autókat kapni itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"Szalai Erzsébet","category":"itthon","description":"Az Orbán-rezsim természetrajza és működése. ","shortLead":"Az Orbán-rezsim természetrajza és működése. ","id":"20180927_szalai_erzsebet_felfeudalis_hatalmi_rend_magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcbfd01-a7c3-46f0-ada1-003f224a789a","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_szalai_erzsebet_felfeudalis_hatalmi_rend_magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:25","title":"Szalai Erzsébet: A félfeudális hatalmi rend Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már korábban közzétett fotók mellett egy tizenöt filmkockából álló videofelvételt is küldtek a Ryugu kisbolygó felszínéről a Hajabusza-2 kutatórobotjai.","shortLead":"A már korábban közzétett fotók mellett egy tizenöt filmkockából álló videofelvételt is küldtek a Ryugu kisbolygó...","id":"20180929_jaxa_hajabusza_2_urszonda_ryugu_aszteroida_elso_video_foto_roverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c0d347-5d92-40d4-a3f9-0e20714ed65d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_jaxa_hajabusza_2_urszonda_ryugu_aszteroida_elso_video_foto_roverek","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:03","title":"Videót küldött haza az aszteroidán tanyázó japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f9e305-1e1a-41bf-9aaa-671369836ef8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christine Blasey Ford a szenátus igazságügyi bizottsága előtt azt mondta: nem politikai céllal hozta nyilvánosságra a történteket. ","shortLead":"Christine Blasey Ford a szenátus igazságügyi bizottsága előtt azt mondta: nem politikai céllal hozta nyilvánosságra...","id":"20180927_En_csak_elmondtam_az_igazsagot__megkezdodott_Kavanaugh_aldozatanak_meghallgatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f9e305-1e1a-41bf-9aaa-671369836ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08384f22-bab5-465d-8def-0d606dfe4d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_En_csak_elmondtam_az_igazsagot__megkezdodott_Kavanaugh_aldozatanak_meghallgatasa","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:16","title":"„Én csak elmondtam az igazságot” – vallomást tett Trump főbírójelöltjének feljelentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anna Dovgaljuk azt állítja, hogy a háztartásinál harmincszor erősebb fehérítővel önti le a tömegközlekedési eszközökön széttett lábakkal utazó férfiakat ","shortLead":"Anna Dovgaljuk azt állítja, hogy a háztartásinál harmincszor erősebb fehérítővel önti le a tömegközlekedési eszközökön...","id":"20180927_orosz_metro_terpeszkedo_ferfiak_feherito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b941e247-b7a9-4851-8b03-5139ea3a15d0","keywords":null,"link":"/elet/20180927_orosz_metro_terpeszkedo_ferfiak_feherito","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:59","title":"Vegyszerrel harcol a terpeszkedő férfiak ellen egy orosz lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]