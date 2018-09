Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"571b2f4a-da29-4fa5-8ce6-0c6c0dc28970","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A felvonulók a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A felvonulók a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.","id":"20180930_Lezarjak_kora_este_a_Lanchidat_felvonulas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571b2f4a-da29-4fa5-8ce6-0c6c0dc28970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ce2977-cea5-49dc-9265-985d378c339e","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Lezarjak_kora_este_a_Lanchidat_felvonulas_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:53","title":"Lezárják kora este a Lánchidat felvonulás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2663f1-b504-4044-9845-7564eb622592","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év eddigi legfurcsább internetes kontentjét adta közzé a színésznő.","shortLead":"Az év eddigi legfurcsább internetes kontentjét adta közzé a színésznő.","id":"20180929_Zavarba_ejtoen_bizarr_videot_posztolt_Lindsay_Lohan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be2663f1-b504-4044-9845-7564eb622592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b5b30c-04d4-4e6f-b396-726aae56d96c","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Zavarba_ejtoen_bizarr_videot_posztolt_Lindsay_Lohan","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:38","title":"Zavarba ejtően bizarr videót posztolt Lindsay Lohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nacionalista szervezet szerint Szijjártó közvetlen fegyveres beavatkozással fenyegeti Ukrajnát.","shortLead":"A nacionalista szervezet szerint Szijjártó közvetlen fegyveres beavatkozással fenyegeti Ukrajnát.","id":"20180929_Szeloseges_ukran_nacionalista_oldalra_kerultek_ki_Szijjarto_Peter_adatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd80e0d-5414-4e22-a444-31e4c92af953","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Szeloseges_ukran_nacionalista_oldalra_kerultek_ki_Szijjarto_Peter_adatai","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:23","title":"Szélsőséges ukrán nacionalista oldalra kerültek ki Szijjártó Péter adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. 