[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","shortLead":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","id":"20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55866d3-3def-4efe-88c9-cfe4e89ff243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:16","title":"A lengyelek keresztülhúznák Orbán számítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180929_nagybritannia_magyarorszag_szuletesszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddcab7b-fd85-4a98-8298-b1caa80d6488","keywords":null,"link":"/elet/20180929_nagybritannia_magyarorszag_szuletesszam","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:17","title":"Angliában karácsonykor szexelnek a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt orosz-brit kettős ügynök egy német hírmagazin szerint az orosz katonai hírszerzés aktív ügynökeit leplezte le, lehet, hogy ezért próbálták megölni.","shortLead":"A volt orosz-brit kettős ügynök egy német hírmagazin szerint az orosz katonai hírszerzés aktív ügynökeit leplezte le...","id":"20180928_Tobb_NATOtagorszagnak_is_kemkedhetett_Szergej_Szkripal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caad666-d403-4c89-bcbb-fba109ac05ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Tobb_NATOtagorszagnak_is_kemkedhetett_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:22","title":"Több NATO-tagországnak is kémkedhetett Szergej Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff57067-0529-4abd-8b10-6c832f3dbc4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Francesco Russo megelégelte, hogy vannak női meg férfi cipők. Ezentúl 35-től egészen 45-ös lábméretig gyárt magas sarkú...","id":"20180928_Mostantol_ferfiaknak_is_keszit_magas_sarkut_a_hires_cipotervezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff57067-0529-4abd-8b10-6c832f3dbc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4629a-8617-423e-80b7-9db755e2d858","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Mostantol_ferfiaknak_is_keszit_magas_sarkut_a_hires_cipotervezo","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:30","title":"Mostantól férfiaknak is készít magas sarkút a híres cipőtervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4e94da-0ffc-4941-9765-6acf9a6ba56e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég leszerelt szolgálatparancsnok az RTL Klub Híradójának azt mesélte, hiába szóltak, a járművek sokszor a szervizelés után is ugyanolyan rosszul működtek.","shortLead":"A nemrég leszerelt szolgálatparancsnok az RTL Klub Híradójának azt mesélte, hiába szóltak, a járművek sokszor...","id":"20180928_Van_hogy_be_sem_indulnak_a_tuzoltoautok_egy_volt_soproni_tuzolto_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b4e94da-0ffc-4941-9765-6acf9a6ba56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38dd092c-7a12-4381-a95b-1c756b8b3893","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Van_hogy_be_sem_indulnak_a_tuzoltoautok_egy_volt_soproni_tuzolto_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:45","title":"Van, hogy be sem indulnak a tűzoltóautók egy volt soproni tűzoltó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több önkormányzat szerint nem politikai jellegű az aláírásgyűjtés, ezért közterülethasználati engedélyt és napidíjat kérnek a politikustól. ","shortLead":"Két Mazda egy jelenetben, de valami nagyon nem stimmel. ","id":"20180929_Video_Megbokrosodott_Mazda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5d88d6-093a-4385-ad20-75fa707a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a31cff3-e082-4918-84a4-fff7bcf05335","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Video_Megbokrosodott_Mazda","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:53","title":"Ez a kép mindent elmond erről a nagyon nem hétköznapi balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]