Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak zenésznek profi, hanem photobombernek is.

","shortLead":"Nemcsak zenésznek profi, hanem photobombernek is.

","id":"20181002_Senki_nem_tud_ugy_megzavarni_egy_eskuvot_mint_Paul_McCartney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9b18f8-2f40-4070-b76e-cb37549928a9","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Senki_nem_tud_ugy_megzavarni_egy_eskuvot_mint_Paul_McCartney","timestamp":"2018. október. 02. 09:23","title":"Senki nem tud úgy megzavarni egy esküvőt, mint Paul McCartney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63db8dbc-6c5e-48a8-89bb-ce2f56034b8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az olasz sportkocsi alaphelyzetben sem mondható unalmasnak, ezzel a különlegesen csillogó borítással viszont szó szerint egy négykerekű tekintetmágnes.","shortLead":"Ez az olasz sportkocsi alaphelyzetben sem mondható unalmasnak, ezzel a különlegesen csillogó borítással viszont szó...","id":"20181002_videon_a_csillogo_lamborghini_huracan_amit_meg_vajna_timea_is_megirigyelhet_swarovski_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63db8dbc-6c5e-48a8-89bb-ce2f56034b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc0552-cabc-4508-af93-a084405bc09c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_videon_a_csillogo_lamborghini_huracan_amit_meg_vajna_timea_is_megirigyelhet_swarovski_tuning","timestamp":"2018. október. 02. 06:41","title":"Videón a csillogó Lamborghini, amit még Vajna Tímea is megirigyelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi Apple-eseményen kiderült, valójában nemcsak vízállók, hanem kávé-, tea-, narancslé- sőt sörállók is az új iPhone-ok. Voltak, akik ezt maguk is kipróbálták.","shortLead":"A szeptemberi Apple-eseményen kiderült, valójában nemcsak vízállók, hanem kávé-, tea-, narancslé- sőt sörállók is az új...","id":"20181002_squaretrade_teszt_iphone_xs_sor_sorben_sorteszt_sorproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69889605-e36c-4194-9ff8-674940122f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_squaretrade_teszt_iphone_xs_sor_sorben_sorteszt_sorproba","timestamp":"2018. október. 02. 15:03","title":"Tényleg sörállók? Így bírják az új iPhone-ok a nem mindennapi megpróbáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutyasétáltató férfi vette észre, rászólt, így tudott a nő elmenekülni.","shortLead":"Egy kutyasétáltató férfi vette észre, rászólt, így tudott a nő elmenekülni.","id":"20181001_Volt_elettarsat_fojtogatta_majd_ki_is_rabolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8963a8d-5799-4a34-89f5-07995df72ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Volt_elettarsat_fojtogatta_majd_ki_is_rabolta","timestamp":"2018. október. 01. 17:23","title":"Volt élettársát fojtogatta, majd ki is rabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 13,5 milliós büntetést szabott a jegybank. ","shortLead":"Összesen 13,5 milliós büntetést szabott a jegybank. ","id":"20181002_Harom_bankot_is_megbirsagolt_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5fc3e2-9598-401d-adff-18b102c619f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Harom_bankot_is_megbirsagolt_az_MNB","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Három bankot is megbírságolt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","shortLead":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","id":"20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6d8d6-7573-491d-81eb-e05c6d922ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","timestamp":"2018. október. 01. 11:00","title":"Évekig lopta kamionok rakományát egy magyar–szlovák banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalának tanúsága szerint már körülnézett a Duna Arénában Eric Moussambani. Az egyenlítői-guineai sportoló azért érkezett Budapestre, hogy csütörtökön részt vegyen egy all-star úszóversenyen.","shortLead":"A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalának tanúsága szerint már körülnézett a Duna Arénában Eric Moussambani...","id":"20181001_eric_az_angolna_moussambani_duna_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77280f2c-0849-4e72-be17-19a54a1c4938","keywords":null,"link":"/sport/20181001_eric_az_angolna_moussambani_duna_arena","timestamp":"2018. október. 01. 16:01","title":"Eric, az angolna megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e141e9cc-684e-475c-a71b-764a3033a676","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő délelőtt az Erkel Színházban átadták a Boldog Óvoda és Iskola okleveleket.\r

\r

","shortLead":"Hétfő délelőtt az Erkel Színházban átadták a Boldog Óvoda és Iskola okleveleket.\r

\r

","id":"20181001_Szazezer_gyereket_erint_a_boldogsagoraprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e141e9cc-684e-475c-a71b-764a3033a676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec86b35-cd95-42a4-a3bf-9120a295ee09","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Szazezer_gyereket_erint_a_boldogsagoraprogram","timestamp":"2018. október. 01. 13:52","title":"Százezer gyereket érint a boldogságóra-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]