[{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kertész János a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott volna előadást.","shortLead":"Kertész János a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott volna előadást.","id":"20181002_mta_eloadas_kertesz_janos_letiltott_eloadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e4127e-7c0a-43e4-827e-f1a974b9db4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mta_eloadas_kertesz_janos_letiltott_eloadas","timestamp":"2018. október. 02. 22:05","title":"Az MTA \"botrányos intézkedései\" miatt lemondta előadását a Széchenyi-díjas kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1d14a6-104e-4329-92a1-662e6650c190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal Mexikóban rögzítette egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy teljesen ártalmatlan helyzetből is balesetet hoztak ki a résztvevők.","shortLead":"Ezúttal Mexikóban rögzítette egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy teljesen ártalmatlan helyzetből is balesetet...","id":"20181002_kozuti_balhe_elozes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd1d14a6-104e-4329-92a1-662e6650c190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaef1ef-54b1-4784-8cd0-893f3693f41e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_kozuti_balhe_elozes_video","timestamp":"2018. október. 02. 04:01","title":"Csak előzni akart a Nissan sofőrje, csúnya baleset lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel válaszol. Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével, Ujj Mészáros Károly rendezésében és a nézők tevékeny fantáziájának a segítségével elevenedik meg Jane Austen 1813-as klasszikusa. Azt elárulhatjuk, hogy Mr. Darcyt valami mindig elárulja.","shortLead":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel...","id":"20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4215c-c56d-493e-98f9-bf5ec3ad76fc","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","timestamp":"2018. október. 02. 20:00","title":"Mr. Darcy most kicsit másképp mozgatja meg a nézők fantáziáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt brit külügyminiszter börtönnek nevezte az Európai Uniót, és a Szovjetunióhoz hasonlította azt hétfői konzervatív konferencián tartott beszédében.","shortLead":"Jeremy Hunt brit külügyminiszter börtönnek nevezte az Európai Uniót, és a Szovjetunióhoz hasonlította azt hétfői...","id":"20181001_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt_a_brit_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98fc71c-9ad7-4202-8039-8189023f1a94","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt_a_brit_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 01. 19:02","title":"A Szovjetunióhoz hasonlította az EU-t a brit külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter állítólag már kereste Nagy Anikó utódját.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter állítólag már kereste Nagy Anikó utódját.","id":"20181002_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar_kasler_miklos_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8696bad0-5a6c-465f-bb32-a8624e00a23c","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar_kasler_miklos_lemondas","timestamp":"2018. október. 02. 15:44","title":"Népszava: Kész lemondani az egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle a tiszteletbeli kanadai állampolgárságot, amit korábban neki ítéltek.","shortLead":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle...","id":"20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dd7c63-c126-4b7d-a05b-340758f3673c","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","timestamp":"2018. október. 03. 05:17","title":"Megfosztották kanadai állampolgárságától a mianmari vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","shortLead":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","id":"20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffff39e-9b13-4efd-b9f6-f4ef45ce058e","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","timestamp":"2018. október. 02. 05:22","title":"Anyamedve és két bocsa ölt meg egy fiatal férfit Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0999797b-1fe5-4323-bb3f-bd0fc6852bb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozis pályafutása előtti időket mutatnák be. A készülő film terveit Spencer fia, Giuseppe Pedersoli jelentette be. ","shortLead":"A mozis pályafutása előtti időket mutatnák be. A készülő film terveit Spencer fia, Giuseppe Pedersoli jelentette be. ","id":"20181001_Amire_minden_Bud_Spencerrajongo_vart_film_keszul_a_legnagyobb_pofonoszto_eleterol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0999797b-1fe5-4323-bb3f-bd0fc6852bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef7c6c-0f69-4022-ada8-8e9595d79463","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Amire_minden_Bud_Spencerrajongo_vart_film_keszul_a_legnagyobb_pofonoszto_eleterol","timestamp":"2018. október. 01. 20:45","title":"Amire minden Bud Spencer-rajongó várt: film készül a legnagyobb pofonosztó életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]