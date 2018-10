Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már a lövés sem volt semmi, mégis mindenki az utána következő gólörömre fog emlékezni.","shortLead":"Már a lövés sem volt semmi, mégis mindenki az utána következő gólörömre fog emlékezni.","id":"20181003_Eros_versenyzo_erkezett_a_Vilag_Legjobb_Golorome_dijra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef493a0-26b0-4442-9028-7319958e16ac","keywords":null,"link":"/sport/20181003_Eros_versenyzo_erkezett_a_Vilag_Legjobb_Golorome_dijra","timestamp":"2018. október. 03. 09:14","title":"Erős versenyző érkezett a Világ Legjobb Gólöröme díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","shortLead":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","id":"20181003_furgon_motor_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d4a7ab-9454-48c2-8bf7-03bfdbc999fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_furgon_motor_video","timestamp":"2018. október. 03. 04:01","title":"Kikanyarodott a furgon, centikre volt a magyar motorostól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán együttes bevétele a 2017/18-as idényben meghaladta az egymilliárd dollárt.","shortLead":"A katalán együttes bevétele a 2017/18-as idényben meghaladta az egymilliárd dollárt.","id":"20181002_barcelona_bevetel_egy_milliard_dollar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2eaac7-41c6-4d1c-bd69-911bc191ae12","keywords":null,"link":"/sport/20181002_barcelona_bevetel_egy_milliard_dollar","timestamp":"2018. október. 02. 21:19","title":"Elképesztő rekordot döntött meg a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9af338-4447-4bb5-9d94-dddeb2dacbe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A berlini kormány elfogadta az új bevándorlási törvény alapelveit. 