Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véghajrában az Év Fája szavazás. Már csak néhány napunk maradt, hogy a legkülönlegesebb fára és történetére voksoljunk. ","shortLead":"Véghajrában az Év Fája szavazás. Már csak néhány napunk maradt, hogy a legkülönlegesebb fára és történetére voksoljunk. ","id":"20181003_Romaiparti_fak_vagy_a_mesebeli_galagonya_Szavazzon_az_Ev_Fajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f808ed97-d381-4749-b787-adbb249c2752","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Romaiparti_fak_vagy_a_mesebeli_galagonya_Szavazzon_az_Ev_Fajara","timestamp":"2018. október. 03. 11:06","title":"Római-parti fák vagy a pécsi mandulafa? Szavazzon az Év Fájára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","shortLead":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","id":"20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6eaf2f-a19a-47dc-b297-883f9c8f81e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","timestamp":"2018. október. 02. 08:21","title":"A nap képe: Amikor nincs pénz nagy felnire, jön a kreativitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b547eaa8-67ce-44b1-9d98-ab2581ac42f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal sem tudott egyetérteni, hogy az LMP nem szavazta meg a Sargentini-jelentést az EP-ben. Schiffer pedig azt mondta, nem tér vissza, bár Szabó szerint ez komolyan felmerült.","shortLead":"Azzal sem tudott egyetérteni, hogy az LMP nem szavazta meg a Sargentini-jelentést az EP-ben. Schiffer pedig azt mondta...","id":"20181003_Szabo_Szabolcs_a_belso_viszalyok_es_Schiffer_visszateresenek_hire_miatt_hagyta_ott_az_LMPt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b547eaa8-67ce-44b1-9d98-ab2581ac42f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6b6089-27f3-4b78-ba80-eebb370344f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szabo_Szabolcs_a_belso_viszalyok_es_Schiffer_visszateresenek_hire_miatt_hagyta_ott_az_LMPt","timestamp":"2018. október. 03. 10:26","title":"Szabó Szabolcs: A belső viszályok és Schiffer miatt hagytam ott az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","shortLead":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","id":"20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715ce0ab-ef64-4117-9a20-560bdab37803","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","timestamp":"2018. október. 01. 19:30","title":"Nem tudott csodát tenni, egy év után kirúgták a GE vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e2ab54-f4bf-409d-beb6-d076800f87eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.","shortLead":"A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.","id":"20181002_Video_20_meteres_hullamot_gyozott_le_egy_noi_szorfos_Guinnessrekordot_ert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e2ab54-f4bf-409d-beb6-d076800f87eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e976ccbb-7386-4a94-8c8a-3b259e7e6a18","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Video_20_meteres_hullamot_gyozott_le_egy_noi_szorfos_Guinnessrekordot_ert","timestamp":"2018. október. 02. 14:08","title":"Videó: 20 méteres hullámot győzött le egy női szörfös, Guinness-rekordot ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adatvédelmi szabályok változtak meg.","shortLead":"Az adatvédelmi szabályok változtak meg.","id":"20181003_200_ezer_panaszkonyvet_dobhatnak_ki_a_boltosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10e1f0-e12e-49c6-89dd-9e6e9837098a","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_200_ezer_panaszkonyvet_dobhatnak_ki_a_boltosok","timestamp":"2018. október. 03. 05:45","title":"200 ezer panaszkönyvet dobhatnak ki a boltosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyobb mennyiségű eső sehol nem lesz, szél annál inkább.","shortLead":"Nagyobb mennyiségű eső sehol nem lesz, szél annál inkább.","id":"20181002_Hidegfront_erkezett_de_delutan_meg_kisuthet_a_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a015e21-da35-4fad-a117-3d60e3a17219","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Hidegfront_erkezett_de_delutan_meg_kisuthet_a_nap","timestamp":"2018. október. 02. 05:10","title":"Hidegfront érkezett, de délután még kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és egyúttal arra is, hogy mennyire könnyen javítható az eszköz.","shortLead":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és...","id":"20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754f1cb-2ede-48dd-94aa-3e548d1b1624","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","timestamp":"2018. október. 02. 17:03","title":"Videó: ezt találták az új Apple-okosórában, miután szétszedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]