[{"available":true,"c_guid":"0e9b2f93-5547-4e34-b712-f511c9395539","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hondzso Taszuku, az orvosi Nobel-díj egyik idei díjazottja közölte: folytatni akarja kutatásait a rák elleni harcban, hogy még több életet megmenthessen.","shortLead":"Hondzso Taszuku, az orvosi Nobel-díj egyik idei díjazottja közölte: folytatni akarja kutatásait a rák elleni harcban...","id":"20181002_fiziologiai_orvostudomanyi_nobel_dij_orvosi_nobel_dij_hondzso_taszuku_tasuku_honjo_rakkutatas_immunrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9b2f93-5547-4e34-b712-f511c9395539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d77b251-2d80-4272-9f8c-37f47ca5658d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_fiziologiai_orvostudomanyi_nobel_dij_orvosi_nobel_dij_hondzso_taszuku_tasuku_honjo_rakkutatas_immunrendszer","timestamp":"2018. október. 02. 07:02","title":"Még tovább merészkedne a rákgyógyításért Nobel-díjjal jutalmazott tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562f67b5-7523-41b2-96a6-2a29f0013e06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azok a tinédzserek, akik olyan videójátékokkal játszanak, mint a Grand Theft Auto, a Call of Duty vagy a Manhunt, nagyobb eséllyel keverednek verekedésbe az iskolában. Több mint 17 ezer kamaszt vizsgáltak a kutatók.","shortLead":"Azok a tinédzserek, akik olyan videójátékokkal játszanak, mint a Grand Theft Auto, a Call of Duty vagy a Manhunt...","id":"20181003_kamaszok_videojatekok_agresszio_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562f67b5-7523-41b2-96a6-2a29f0013e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a42a8e-d812-4d82-b028-11f3dfa6cc34","keywords":null,"link":"/elet/20181003_kamaszok_videojatekok_agresszio_kutatas","timestamp":"2018. október. 03. 06:45","title":"Itt a bizonyíték, hogy a durva videójátékot játszó kamaszok erőszakosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d4a2b0-0d70-49cc-83af-12a18c9665fd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA ellenzi azt, hogy Magyarország az ukrán oktatási törvény miatti kétoldalú vita akadályozza a NATO és Kijev együttműködését – mondta a HVG-nek Kay Bailey Hutchison, amerikai NATO-nagykövet, aki nem sokkal azután nyilatkozott lapunknak, hogy az USA nagykövetsége Facebook-profiljának megváltoztatásával küldött közvetett üzenetet a magyar kormánynak. ","shortLead":"Az USA ellenzi azt, hogy Magyarország az ukrán oktatási törvény miatti kétoldalú vita akadályozza a NATO és Kijev...","id":"20181002_magyar_ukran_viszaly_usa_kay_bailey_hutchinson_nato_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d4a2b0-0d70-49cc-83af-12a18c9665fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29478d9-89be-4a2e-870f-e9d568602659","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_magyar_ukran_viszaly_usa_kay_bailey_hutchinson_nato_nagykovet","timestamp":"2018. október. 02. 12:53","title":"Amerikának most már nagyon nem tetszik a magyar-ukrán viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cec2e8-8495-488e-a146-9a336ad486a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben folyamatos tüntetést jelent be az ország teljes területére, közölte a párt frakcióvezető-helyettese.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben...","id":"20181001_Folyamatos_orszagos_tuntetesre_keszul_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26cec2e8-8495-488e-a146-9a336ad486a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824e87d4-11de-44eb-ab2d-f0ceb5fbbd0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Folyamatos_orszagos_tuntetesre_keszul_a_DK","timestamp":"2018. október. 01. 14:12","title":"Folyamatos, országos tüntetésre készül a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és egyúttal arra is, hogy mennyire könnyen javítható az eszköz.","shortLead":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és...","id":"20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754f1cb-2ede-48dd-94aa-3e548d1b1624","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","timestamp":"2018. október. 02. 17:03","title":"Videó: ezt találták az új Apple-okosórában, miután szétszedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság szerint a végtörlesztés költségeinek megállapításánál és a bankkártyákkal történő visszaéléseknél is törvénytelenül járt el a hitelintézet.","shortLead":"A bíróság szerint a végtörlesztés költségeinek megállapításánál és a bankkártyákkal történő visszaéléseknél is...","id":"20181001_Tisztessegtelenul_jart_el_egy_magyarorszagi_bank__mondta_ki_az_Itelotabla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c4880d-5c2f-4427-be67-94ae31e22b06","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Tisztessegtelenul_jart_el_egy_magyarorszagi_bank__mondta_ki_az_Itelotabla","timestamp":"2018. október. 01. 18:57","title":"Tisztességtelenül járt el egy magyarországi bank - mondta ki az Ítélőtábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Szávay István szerint szégyen, gyalázat, hogy a Fidesz-KDNP a DK-val együtt nem szavazata meg a javaslatot.","shortLead":"A jobbikos Szávay István szerint szégyen, gyalázat, hogy a Fidesz-KDNP a DK-val együtt nem szavazata meg a javaslatot.","id":"20181002_nem_tamogattak_a_kormanypartok_hogy_legyen_trianon_emlekev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd96cfc-8311-44e3-9c8a-db8e8afd131b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_nem_tamogattak_a_kormanypartok_hogy_legyen_trianon_emlekev","timestamp":"2018. október. 02. 18:55","title":"Nem szavazták meg a Trianon-emlékévet a kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]