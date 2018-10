Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54041260-a9d2-4d89-818b-0730ff4bcd14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatosan trollkodnak egymás fotói alatt, az Egy kis szívesség pedig jó alapot is ad erre.","shortLead":"Folyamatosan trollkodnak egymás fotói alatt, az Egy kis szívesség pedig jó alapot is ad erre.","id":"20181002_Ryan_Reynolds_Blake_Lively_Egy_kis_szivesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54041260-a9d2-4d89-818b-0730ff4bcd14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8ad200-b5bb-48db-9252-7d7409de71c6","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Ryan_Reynolds_Blake_Lively_Egy_kis_szivesseg","timestamp":"2018. október. 02. 14:28","title":"Nem hagyta szó nélkül Ryan Reynolds, hogy a felesége egy meztelen férfival pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64e3254-bd8a-4269-a543-a5218446e6b4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néha olyan elszigetelt infókat kell memorizálnunk, amit semmihez sem tudunk kapcsolni a fejünkben. Ilyen például, amikor először találkozunk Kovács Judittal. Nem sok esélyünk van megjegyezni a nevét, ha nem kapcsoljuk hozzá valamihez. Ekkor vehetjük hasznát a kapcsolatképzés módszerének!","shortLead":"Néha olyan elszigetelt infókat kell memorizálnunk, amit semmihez sem tudunk kapcsolni a fejünkben. Ilyen például...","id":"20181002_szuper_technika_memoria_fejlesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64e3254-bd8a-4269-a543-a5218446e6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3584789-49df-4226-8a13-4b9a5ae4b547","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181002_szuper_technika_memoria_fejlesztese","timestamp":"2018. október. 02. 13:15","title":"Elfelejt dolgokat? Mutatunk egy szuper technikát memóriája fejlesztésére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bd6f43-e20d-48ce-8348-8032892601ad","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"2018 őszén írom ezt a cikket. 2019 közepén fogom mindenhova belinkelni, ha azon megy a hiszti, hogy miért nem kampányolok az akkor, frissen kitalált ellenzéki főpolgármester-jelöltnek.","shortLead":"2018 őszén írom ezt a cikket. 2019 közepén fogom mindenhova belinkelni, ha azon megy a hiszti, hogy miért nem...","id":"20181002_Cegledi_Ki_a_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01bd6f43-e20d-48ce-8348-8032892601ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8d5fde-c1a8-4523-9bdf-cdc339443936","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Cegledi_Ki_a_jelolt","timestamp":"2018. október. 02. 17:04","title":"Ceglédi: Ki a jelölt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec892f6-12b4-4965-b991-21e13644c5ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az még nem világos, hogy Tamás Róbert az elmúlt hónapok intézmény körüli botrányai miatt távozik-e. Egyesek furcsa egybeesésnek tartják, hogy a szakember éppen az egészségügyi államtitkár lemondása napján közölte a döntését, májusban ugyanis őt magát is államtitkár-esélyesként emlegették. ","shortLead":"Az még nem világos, hogy Tamás Róbert az elmúlt hónapok intézmény körüli botrányai miatt távozik-e. Egyesek furcsa...","id":"20181003_Lemondott_a_Honvedkorhaz_orvosigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec892f6-12b4-4965-b991-21e13644c5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe2e3d-4ca7-41ac-9d5e-c08b64d69a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Lemondott_a_Honvedkorhaz_orvosigazgatoja","timestamp":"2018. október. 03. 15:39","title":"Lemondott a Honvédkórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal nőtt a tömény italok forgalma egyetlen év alatt. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb, aztán jön a karácsony.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt a tömény italok forgalma egyetlen év alatt. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb...","id":"20181003_Gyomorkeserut_vodkat_es_palinkat_vedelnek_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47607a4-e4ed-4def-9a02-826d8e338ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Gyomorkeserut_vodkat_es_palinkat_vedelnek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 03. 10:00","title":"Gyomorkeserűt, vodkát és pálinkát vedelnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","shortLead":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","id":"20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffff39e-9b13-4efd-b9f6-f4ef45ce058e","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","timestamp":"2018. október. 02. 05:22","title":"Anyamedve és két bocsa ölt meg egy fiatal férfit Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pilótának is közbe kellett avatkoznia, hogy leszállítsák a dühös utast. \r

\r

","shortLead":"A pilótának is közbe kellett avatkoznia, hogy leszállítsák a dühös utast. \r

\r

","id":"20181002_Verekedes_volt_a_Wizz_Air_Budapestre_tarto_jaratan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16633e56-49e8-4deb-974f-49756327a929","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Verekedes_volt_a_Wizz_Air_Budapestre_tarto_jaratan","timestamp":"2018. október. 02. 13:38","title":"Verekedés volt a Wizz Air Budapestre tartó járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek folyamatos feldolgozását végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a Magyar Távirati Iroda épületében.","shortLead":"A hírek folyamatos feldolgozását végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a Magyar Távirati Iroda épületében.","id":"20181002_Kiderult_miert_van_berelt_helye_a_titkosszolgalatnak_a_kozmedianal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2c6fa7-fe9d-4e3e-8274-fab1b003da51","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kiderult_miert_van_berelt_helye_a_titkosszolgalatnak_a_kozmedianal","timestamp":"2018. október. 02. 12:08","title":"Kiderült, miért van bérelt helye a titkosszolgálatnak a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]