[{"available":true,"c_guid":"2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.","shortLead":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.","id":"20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b906d-01a6-4667-8650-20d4f167c70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","timestamp":"2018. október. 04. 05:13","title":"Meghalt a tudós, aki először írt az \"isteni részecskéről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fcd124-cf3c-44f7-9f72-9f6e0f2b1421","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia mentőegységek találtak rá egy emberre, aki egy összedőlt hotel romjai között esett csapdába. Még nem tudták kiszabadítani, egyelőre küzdenek. ","shortLead":"A francia mentőegységek találtak rá egy emberre, aki egy összedőlt hotel romjai között esett csapdába. Még nem tudták...","id":"20181004_Hat_nappal_az_indonez_foldrenges_es_szokoar_utan_talaltak_egy_tulelelot_a_romok_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88fcd124-cf3c-44f7-9f72-9f6e0f2b1421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c81314-8f4e-436a-b65d-2dd42953588c","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Hat_nappal_az_indonez_foldrenges_es_szokoar_utan_talaltak_egy_tulelelot_a_romok_alatt","timestamp":"2018. október. 04. 17:46","title":"Hat nappal az indonéz földrengés és szökőár után találtak egy túlélelőt a romok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","shortLead":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","id":"20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da5023-09ff-4853-8ba7-145747425822","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","timestamp":"2018. október. 04. 09:33","title":"Visszavett a harckészültségből Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz: elérni, hogy az emberek a falvakban maradjanak vagy oda költözzenek. A tervezésnél azonban eddig egyetlen esetben sem jutottak túl. A településvezetők szerint nem is igen akarnak.","shortLead":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz...","id":"20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059428-627d-4a9c-9e1d-b4e2d7ab6788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","timestamp":"2018. október. 03. 06:30","title":"\"Azért ez egy vicc\" – nevetnek a polgármesterek a kormány falufejlesztési ötletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra nekiestek a képviselők a Sargentini-jelentésnek és egymásnak. ","shortLead":"Újra nekiestek a képviselők a Sargentini-jelentésnek és egymásnak. ","id":"20181003_Sargentini_jelentes_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce56a16-a8d3-4ed4-b28f-54f929bbce83","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Sargentini_jelentes_parlament","timestamp":"2018. október. 03. 10:35","title":"Elkárhozik az ellenzék, a kormány kenegesse magát Bibliával a kórházban - a Sargentini-jelentés elutasításáról vitáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2cc54c-a8f0-42fd-b9aa-87ec872be6db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem lesz sokáig egyedül a Samsung négykamerás telefonjával, a Lenovo is megvillantott valami hasonlót egy hamarosan érkező készülékéről.","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz sokáig egyedül a Samsung négykamerás telefonjával, a Lenovo is megvillantott valami hasonlót...","id":"20181003_teaser_poszter_a_weibon_lenovo_negykameras_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2cc54c-a8f0-42fd-b9aa-87ec872be6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd167fc4-1fc4-4b65-90cd-f06b89ef119c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_teaser_poszter_a_weibon_lenovo_negykameras_telefon","timestamp":"2018. október. 03. 17:03","title":"Nem várt fordulat: négykamerás telefont készít a Lenovo is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul meggondolta magát a K&H, és mégsem adja el a KBC Securities brókercégét – tudta meg a Világgazdaság.","shortLead":"Váratlanul meggondolta magát a K&H, és mégsem adja el a KBC Securities brókercégét – tudta meg a Világgazdaság.","id":"20181004_Nem_adta_brokerceget_a_KH_pedig_dult_a_licithaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792faabe-9be7-4c34-a564-662d41f22696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_adta_brokerceget_a_KH_pedig_dult_a_licithaboru","timestamp":"2018. október. 04. 10:52","title":"Nem adta brókercégét a K&H, pedig dúlt a licitháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A két párt az ÁSZ-ellenőrzés feltételeit nem biztosította, többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető, ezért az ÁSZ kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a költségvetési támogatásuk folyósításának felfüggesztését. A Párbeszédnél azt mondták, megkeresik az ÁSZ-t a szükséges papírokkal, ha már a hivatal nem találta őket.","shortLead":"A két párt az ÁSZ-ellenőrzés feltételeit nem biztosította, többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető, ezért...","id":"20181004_Megvonnak_az_allami_penzt_a_Momentumtol_es_a_Parbeszedtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c7d233-dce7-40f8-bca7-a104f601c927","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megvonnak_az_allami_penzt_a_Momentumtol_es_a_Parbeszedtol","timestamp":"2018. október. 04. 16:01","title":"Megvonnák az állami pénzt a Momentumtól és a Párbeszédtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]