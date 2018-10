Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A disneylandi babérokra törő kisváros tucatnyi lehetetlen fejlesztésének legdrágább tételére, a 3,5 milliárd forintos beruházási értékű multifunkciós sportcsarnokra kiírt közbeszerzést korábban visszavonták, de most újra keresik a megfelelő vállalkozót.\r

","shortLead":"A disneylandi babérokra törő kisváros tucatnyi lehetetlen fejlesztésének legdrágább tételére, a 3,5 milliárd forintos...","id":"20181003_Most_meg_beszallhat_a_NERhullamvasutba_vallalkozot_keresnek_a_kisvardai_sportcsarnok_epitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3358b01b-2d0a-46f2-81a8-9582143e268e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181003_Most_meg_beszallhat_a_NERhullamvasutba_vallalkozot_keresnek_a_kisvardai_sportcsarnok_epitesere","timestamp":"2018. október. 03. 09:32","title":"Most még beszállhat a NER-hullámvasútba: vállalkozót keresnek a kisvárdai sportcsarnok építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70df85d-39af-418d-bcdc-a296c331308d","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A munkavégzés és a stressz kéz a kézben járnak – nincsen olyan iroda, ahol néha-néha ne alakulna ki egy kis feszültség a csapatmunka, a kihívások és feladatok miatt. Hogyan garantálhatjuk munkaadóként alkalmazottaink számára a munka közben felgyülemlett stressz megfelelő és folyamatos levezetését, kezelését, ezzel együtt a mozgás biztosítását és az egészség megőrzését? ","shortLead":"A munkavégzés és a stressz kéz a kézben járnak – nincsen olyan iroda, ahol néha-néha ne alakulna ki egy kis feszültség...","id":"20180928_Stresszesek_a_kollegak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d70df85d-39af-418d-bcdc-a296c331308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b758f643-3d71-4fc5-8f30-d95ba72bb641","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180928_Stresszesek_a_kollegak","timestamp":"2018. október. 03. 07:18","title":"Stresszesek a kollégák? Ezt tegye, ha nyugodt és eredményes munkavállalókra vágyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról alkotott nézeteit fejti ki a világhírű fizikus. ","shortLead":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról...","id":"20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a3c18f-abda-4331-9353-35232015a99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","timestamp":"2018. október. 04. 07:02","title":"Elővették Einstein legendás, kézzel írt Isten-levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videochaten kért tőlük pornográf felvételeket, ha ennek nem tettek eleget, megfenyegette őket.","shortLead":"Videochaten kért tőlük pornográf felvételeket, ha ennek nem tettek eleget, megfenyegette őket.","id":"20181004_Kilenc_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_kozossegi_oldalakon_zaklatott_kisfiukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9fab2f-4ad1-4729-b12a-3ee0bd30b029","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kilenc_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_kozossegi_oldalakon_zaklatott_kisfiukat","timestamp":"2018. október. 04. 12:23","title":"Kilenc év börtönt kapott a férfi, aki közösségi oldalakon zaklatott kisfiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester cége építheti fel az erőmű tartalék vészhelyzeti központját, csaknem négymilliárd forintért.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester cége építheti fel az erőmű tartalék vészhelyzeti központját, csaknem négymilliárd...","id":"20181004_Veszhelyzet_eseten_Meszaros_Lorinc_epitmenyebol_iranyithatjak_majd_a_Paksi_Atomeromuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a943b48-28d6-4082-91da-055d17e19825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Veszhelyzet_eseten_Meszaros_Lorinc_epitmenyebol_iranyithatjak_majd_a_Paksi_Atomeromuvet","timestamp":"2018. október. 04. 10:49","title":"Vészhelyzet esetén Mészáros Lőrinc építményéből irányíthatják majd a Paksi Atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9fd13a-d5ca-4031-8d18-4cd56908a753","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki jól van és boldog. ","shortLead":"Mindenki jól van és boldog. ","id":"20181004_Megszuletett_Kate_Hudson_harmadik_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fd13a-d5ca-4031-8d18-4cd56908a753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce001d2f-b0f9-4001-9332-1a7ebcccc797","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Megszuletett_Kate_Hudson_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. október. 04. 07:34","title":"Megszületett Kate Hudson harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idén 20 százalékkal nőhet az online kereskedelmi forgalom.","shortLead":"Az idén 20 százalékkal nőhet az online kereskedelmi forgalom.","id":"20181004_Egyre_tobbet_vasarolunk_az_interneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bba3c6-5965-4cf9-933b-a9c5d9c69bac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Egyre_tobbet_vasarolunk_az_interneten","timestamp":"2018. október. 04. 07:35","title":"Egyre többet vásárolunk az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]