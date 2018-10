Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a54736c-f225-4d57-ab5e-3271a1c82e91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az énekes nem titkoltan rajong a szép és gyors autókért, most éppen egy hófehér Huracánt használ. ","shortLead":"Az énekes nem titkoltan rajong a szép és gyors autókért, most éppen egy hófehér Huracánt használ. ","id":"20181004_a_nap_videoja_igy_enekeltet_gaspar_laci_egy_lamborghini_huracant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a54736c-f225-4d57-ab5e-3271a1c82e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89484130-fa83-4ff8-9bf3-9b43260ba437","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_a_nap_videoja_igy_enekeltet_gaspar_laci_egy_lamborghini_huracant","timestamp":"2018. október. 04. 06:41","title":"A nap videója: Így énekeltet Gáspár Laci egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9721cd1-7376-4cd8-9a37-c626ec55cb00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisbabát jövő februárra várják. ","shortLead":"A kisbabát jövő februárra várják. ","id":"20181004_Rezes_Judit_Szabo_Gyozo_kisbaba_terhesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9721cd1-7376-4cd8-9a37-c626ec55cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8551de39-d4a8-41be-b08d-8b1e7a8c3a5b","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rezes_Judit_Szabo_Gyozo_kisbaba_terhesseg","timestamp":"2018. október. 04. 17:38","title":"Második gyermekét várja Rezes Judit és Szabó Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2cc54c-a8f0-42fd-b9aa-87ec872be6db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem lesz sokáig egyedül a Samsung négykamerás telefonjával, a Lenovo is megvillantott valami hasonlót egy hamarosan érkező készülékéről.","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz sokáig egyedül a Samsung négykamerás telefonjával, a Lenovo is megvillantott valami hasonlót...","id":"20181003_teaser_poszter_a_weibon_lenovo_negykameras_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2cc54c-a8f0-42fd-b9aa-87ec872be6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd167fc4-1fc4-4b65-90cd-f06b89ef119c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_teaser_poszter_a_weibon_lenovo_negykameras_telefon","timestamp":"2018. október. 03. 17:03","title":"Nem várt fordulat: négykamerás telefont készít a Lenovo is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A női 100 méter vegyesen győzött Hosszú Katinka, ez volt a négyszázadik alkalom, hogy egy Világkupa-versenyen a dobogóra állhatott.","shortLead":"A női 100 méter vegyesen győzött Hosszú Katinka, ez volt a négyszázadik alkalom, hogy egy Világkupa-versenyen...","id":"20181004_Negyszazadik_vilagkupaermet_nyerte_Hosszu_Katinka_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc106fd-3189-4d21-8f10-3901bc6d44c4","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Negyszazadik_vilagkupaermet_nyerte_Hosszu_Katinka_Budapesten","timestamp":"2018. október. 04. 18:58","title":"Négyszázadik világkupa-érmét nyerte Hosszú Katinka Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kancellár újra jelölteti magát pártelnöknek, és a kancellári hivatali idejét is ki akarja tölteni.","shortLead":"A kancellár újra jelölteti magát pártelnöknek, és a kancellári hivatali idejét is ki akarja tölteni.","id":"20181004_Merkel_olyat_tenne_amire_meg_nem_volt_pelda_a_haboru_utani_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858434cf-b5da-4e4f-a7a9-139d68d64f52","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Merkel_olyat_tenne_amire_meg_nem_volt_pelda_a_haboru_utani_Nemetorszagban","timestamp":"2018. október. 04. 15:48","title":"Merkel olyat tenne, amire még nem volt példa a háború utáni Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb35924d-2765-4aba-b0a3-236c21d97b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami a V40 ThinQ nevet kapta a keresztségben. De nem a hosszú neve miatt érdemes figyelni rá.","shortLead":"A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami...","id":"20181004_lg_v40_thinq_android_otkameras_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb35924d-2765-4aba-b0a3-236c21d97b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a23419-45d8-4e07-9372-9d4052a1d6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_lg_v40_thinq_android_otkameras_telefon","timestamp":"2018. október. 04. 13:23","title":"Itt az LG új csúcsmobilja, ami 3+2 kamerát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993bdd8e-88b2-4a9a-bf8c-6ccb12bf100f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a Nagykörúton haladt a dugóban álló autók között, amikor valaki hirtelen rányitotta az ajtót.","shortLead":"Most a Nagykörúton haladt a dugóban álló autók között, amikor valaki hirtelen rányitotta az ajtót.","id":"20181003_Megint_baleset_erte_a_biciklist_akit_negy_eve_elsodort_egy_BKVbusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993bdd8e-88b2-4a9a-bf8c-6ccb12bf100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4eb750-d805-412e-a522-93bed0805997","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Megint_baleset_erte_a_biciklist_akit_negy_eve_elsodort_egy_BKVbusz","timestamp":"2018. október. 03. 19:43","title":"Megint baleset érte a biciklist, akit négy éve elsodort egy BKV-busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbc18f8-a7aa-4b80-b0a0-79db34cbc128","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetven percig állta a Chelsea támadásait a Vidi a labdarúgó Európa Ligában, de Álvaro Morata végül csak talált lehetőséget a gólszerzésre. A magyar bajnok így két meccs után két vereséggel áll a sorozatban. ","shortLead":"Hetven percig állta a Chelsea támadásait a Vidi a labdarúgó Európa Ligában, de Álvaro Morata végül csak talált...","id":"20181005_chelsea_vidi_europa_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbc18f8-a7aa-4b80-b0a0-79db34cbc128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32451cf-6f24-450e-a91a-665d4861966c","keywords":null,"link":"/sport/20181005_chelsea_vidi_europa_liga","timestamp":"2018. október. 05. 06:59","title":"A Chelsea–Vidi után: \"Nem voltunk betojva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]