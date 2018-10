Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat eddig szinte semmit nem árult el a projektről.","shortLead":"Az önkormányzat eddig szinte semmit nem árult el a projektről.","id":"20181004_Ket_even_belul_elkeszulhet_a_Gellerthegyi_siklo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5882f4-8de2-44d8-8930-7e4f7b1ab8a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Ket_even_belul_elkeszulhet_a_Gellerthegyi_siklo","timestamp":"2018. október. 04. 09:16","title":"Két éven belül elkészülhet a Gellért-hegyi sikló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc92fd-6467-40bc-8124-797c69b7ce44","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181003_Marabu_FekNyuz_A_megvesztegethetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bbc92fd-6467-40bc-8124-797c69b7ce44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a50a2d-2bb6-475c-987a-7732281c4130","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Marabu_FekNyuz_A_megvesztegethetetlen","timestamp":"2018. október. 03. 18:35","title":"Marabu FékNyúz: A megvesztegethetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost tulaja 112 ezer euróért növelte részesedését a szlovén szélsőjobboldali pártsajtóban. Úgy néz ki, Habonyék Szlovéniában is felpörgetik a menekültellenes EP-kampányt.","shortLead":"A Ripost tulaja 112 ezer euróért növelte részesedését a szlovén szélsőjobboldali pártsajtóban. Úgy néz ki, Habonyék...","id":"20181004_Habony_uzlettarsa_milliokkal_segiti_Orban_szloven_baratjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b58738-1eb8-48a0-814e-426acc2f57b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Habony_uzlettarsa_milliokkal_segiti_Orban_szloven_baratjat","timestamp":"2018. október. 04. 14:54","title":"Habony üzlettársa milliókkal segíti Orbán szlovén barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meglepetés kellene ahhoz, hogy el lehessen érni az év végi célt, hiába volt az augusztus az év második legerősebb hónapja.","shortLead":"Meglepetés kellene ahhoz, hogy el lehessen érni az év végi célt, hiába volt az augusztus az év második legerősebb...","id":"20181005_Visszahuztak_az_autogyarak_a_magyar_ipart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053f5c36-3510-40e2-b5a1-fab2d134938d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Visszahuztak_az_autogyarak_a_magyar_ipart","timestamp":"2018. október. 05. 09:41","title":"Visszahúzták az autógyárak a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f027b5-a74a-4302-90ce-53d6e2df860e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először sikerült a csillagászoknak egy olyan holdat felfedezniük, amely egy távoli csillag körül keringő bolygóhoz tartozik. A kutatók szerint mindez mérföldkő lehet a bolygórendszerek kialakulásának megértésében.","shortLead":"A világon először sikerült a csillagászoknak egy olyan holdat felfedezniük, amely egy távoli csillag körül keringő...","id":"20181004_Megtalaltak_az_elso_Naprendszeren_kivuli_holdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f027b5-a74a-4302-90ce-53d6e2df860e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c252603-e096-49ad-8b15-7fb1cd98461c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_Megtalaltak_az_elso_Naprendszeren_kivuli_holdat","timestamp":"2018. október. 04. 09:56","title":"Tudományos áttörés: megtalálták az első holdat, ami nem a Naprendszerünkben kering","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34935d0-2279-49ad-8a31-a1225aa11847","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a telepesek ezt megnehezítik, mondta a német kancellár az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval folytatott megbeszélésük után.","shortLead":"De a telepesek ezt megnehezítik, mondta a német kancellár az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval...","id":"20181004_Merkel_Izrael_mellett_egy_palesztin_allamot_is_letre_kellene_hozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c34935d0-2279-49ad-8a31-a1225aa11847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05a3f8c-916c-49e9-9300-9fb6d4754bd6","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Merkel_Izrael_mellett_egy_palesztin_allamot_is_letre_kellene_hozni","timestamp":"2018. október. 04. 17:24","title":"Merkel: Izrael mellett egy palesztin államot is létre kellene hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok bombabiztosnak tűnő PIN-kódos védelme.","shortLead":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok...","id":"20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b0c3a-e907-40c3-9f92-0edc1a0ae4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","timestamp":"2018. október. 04. 12:03","title":"Különösebb szaktudás nélkül is kicselezhető az iPhone zárolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acad40ae-acc2-46a1-af01-ae4920ffd0d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vád szerint 8,3 milliárd forintnak megfelelő vont tüntetett el, de hatalmával is szívesen visszaélt. Már Ri Mjong Baknak már utódját is börtönbe vágták, szintén korrupció miatt. ","shortLead":"A vád szerint 8,3 milliárd forintnak megfelelő vont tüntetett el, de hatalmával is szívesen visszaélt. Már Ri Mjong...","id":"20181005_15_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_volt_delkoreai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acad40ae-acc2-46a1-af01-ae4920ffd0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5473cc-3b81-43c6-96f5-b59104cb4104","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_15_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_volt_delkoreai_elnok","timestamp":"2018. október. 05. 11:14","title":"15 év börtönt kapott korrupció miatt a volt dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]