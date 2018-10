Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak holnap mutatja be a Google egy New York-i eseményen a Pixel 3-akat, Hongkongban már pár napja meg lehet vásárolni, feltéve, hogy valakinek elég vastag a pénztárcája.","shortLead":"Bár csak holnap mutatja be a Google egy New York-i eseményen a Pixel 3-akat, Hongkongban már pár napja meg lehet...","id":"20181008_google_pixel_xl_3_hongkongban_megvasarolhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9208de1-acd8-4ce7-8b17-200f732b1676","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_pixel_xl_3_hongkongban_megvasarolhato","timestamp":"2018. október. 08. 18:03","title":"Még be sem mutatták, de már van, ahol megvásárolható az új Google-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben Nyugat-Európában már hódít az új generációs videós tartalomszolgáltatás, a mi régiónkban erősen tartja magát a hagyományos, lineáris tévézés – állítja a televíziózással kapcsolatos fogyasztói szokásokat kutató Wavemaker Hungary. Egy magyar ember átlagosan 284 percet ül a tévéje előtt – naponta.","shortLead":"Miközben Nyugat-Európában már hódít az új generációs videós tartalomszolgáltatás, a mi régiónkban erősen tartja magát...","id":"20181008_linearis_tevezes_magyarorszagon_tevezessel_toltott_ido_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603382c2-deb5-421e-ae33-254a3d715d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_linearis_tevezes_magyarorszagon_tevezessel_toltott_ido_netflix","timestamp":"2018. október. 08. 00:03","title":"Magyarországon talán csak egy forradalom söpörhetné el a tévécsatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","shortLead":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","id":"20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0995a7-1978-4ef1-a112-3be63300f8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","timestamp":"2018. október. 07. 11:00","title":"Havi 700 ezer forintért keresnek üveggyári munkásokat Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100b1d9a-9172-4133-bf4d-bae789555e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb sürgősségi osztály vezetője mondott fel, mert elege lett, hogy nem kapta meg a kellő támogatást és az alapvető működéshez szükséges forrásokat a minisztériumtól.\r

