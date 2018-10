Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem enyhül az aszály, a középtávú csapadék-előrejelzések szerint is leghamarabb a jövő hét közepén, végén jöhet számottevő eső az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Egyelőre nem enyhül az aszály, a középtávú csapadék-előrejelzések szerint is leghamarabb a jövő hét közepén, végén...","id":"20181008_nem_jonnek_az_oszi_esok_marad_az_aszaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04d02d-6fb4-4d57-85a5-d98e2e4cc890","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_nem_jonnek_az_oszi_esok_marad_az_aszaly","timestamp":"2018. október. 08. 17:56","title":"Nem jönnek az őszi esők, marad az aszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány ezer forinttal, rosszabb esetben milliókkal is megrövidíthetik áldozataikat azok az internetes szélhámosok, akik elsősorban a magányos, barátra vagy társra vágyó nőket célozzák. Mutatunk egy beállítást, amit még ma érdemes bekapcsolnia a Facebookon, hogy esélye se legyen a csalóknak.","shortLead":"Néhány ezer forinttal, rosszabb esetben milliókkal is megrövidíthetik áldozataikat azok az internetes szélhámosok, akik...","id":"20181008_amerikai_katona_ismerosnek_jelol_facebook_romantikus_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e679a9b1-c273-4f3c-8a09-fe74016677c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_amerikai_katona_ismerosnek_jelol_facebook_romantikus_atveres","timestamp":"2018. október. 08. 12:22","title":"Önt is furcsa katonák jelölgetik a Facebookon? Ne csodálkozzon, inkább óvakodjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged házigazdaként kilenc góllal legyőzte szombaton a szlovén RK Celje PL csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged házigazdaként kilenc góllal legyőzte szombaton a szlovén RK Celje PL csapatát a férfi kézilabda...","id":"20181006_szeged_celje_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4ea339-c217-407e-9f00-64142333d40b","keywords":null,"link":"/sport/20181006_szeged_celje_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. október. 06. 22:29","title":"Kényelmesen nyert, százszázalékos maradt a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban álló vagyontárgyakat. A cég birtokában több félkész csuklós busz is állhat, az Ikarus Egyedi az MKB Banknak és a beszállítóknak is tartozik.","shortLead":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban...","id":"20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a33a2-6a91-427b-9021-5bf7391c9655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","timestamp":"2018. október. 08. 10:58","title":"A héten megkezdődhet az Ikarus Egyedi felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7014b4aa-609c-43a5-93d2-95713f039831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új verseskötettel jelentkezik a Saul fia főszereplője, aki szerint az élet ezerszer fontosabb és szebb annál, mintsem hogy állandóan a politikán keseregjünk.","shortLead":"Az új verseskötettel jelentkezik a Saul fia főszereplője, aki szerint az élet ezerszer fontosabb és szebb annál...","id":"20181008_Rohrig_Geza_A_politikat_egy_jo_ideig_most_megette_a_fene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7014b4aa-609c-43a5-93d2-95713f039831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e17f27-6057-4035-a0c2-7b9d6891a223","keywords":null,"link":"/kultura/20181008_Rohrig_Geza_A_politikat_egy_jo_ideig_most_megette_a_fene","timestamp":"2018. október. 08. 14:40","title":"Röhrig Géza: „A politikát egy jó ideig most megette a fene”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vihar várhatóan hurrikánná erősödik, és szerdán eléri Floridát. ","shortLead":"A vihar várhatóan hurrikánná erősödik, és szerdán eléri Floridát. ","id":"20181008_Eletveszelyes_tropusi_vihar_tart_Floridaba_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba1663-1deb-4393-9190-484850c338b2","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Eletveszelyes_tropusi_vihar_tart_Floridaba_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2018. október. 08. 06:23","title":"Életveszélyes trópusi vihar tart Floridába, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d45a7-92aa-4219-840a-0d2b7b9886c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb városokat.","shortLead":"Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb...","id":"20181008_google_street_view_utcakep_magyarorszag_fotozas_google_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=650d45a7-92aa-4219-840a-0d2b7b9886c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a547bdf-7085-4ee1-a472-d1844a6251db","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_street_view_utcakep_magyarorszag_fotozas_google_auto","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Frissült a magyarországi Google Street View – önt is lefotózta az autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra sem nagyon tolonganak a család fogalmát a magyar alaptörvényhez hasonlóan meghatározni kívánó népszavazáson. A magyar többségű megyék a sereghajtók a részvételben.","shortLead":"Továbbra sem nagyon tolonganak a család fogalmát a magyar alaptörvényhez hasonlóan meghatározni kívánó népszavazáson...","id":"20181007_Ha_igy_folytatjak_legalis_lesz_a_meleghazassag_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad625d93-7fae-47f0-b14a-e803bc1025ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ha_igy_folytatjak_legalis_lesz_a_meleghazassag_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 14:47","title":"Ha így folytatják, legális lehet a melegházasság Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]