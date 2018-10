Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan iOS-rendszerű készülékeken is használható lesz a Facebookhoz tartozó mobilapp akkumulátort és mobilnetet is kímélő, egyszóval takarékosabb változata.","shortLead":"Hamarosan iOS-rendszerű készülékeken is használható lesz a Facebookhoz tartozó mobilapp akkumulátort és mobilnetet is...","id":"20181009_facebook_lite_ios_regi_iphone_akkumulator_kimelese_alacsony_savszelesseg_mobilnet_sporolas_gyorsabb_facebookozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ab9d8-01cb-40d8-ac5b-d694f2c82cb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_facebook_lite_ios_regi_iphone_akkumulator_kimelese_alacsony_savszelesseg_mobilnet_sporolas_gyorsabb_facebookozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:03","title":"iPhone-okra is jön a Facebook app, amelyik nem eszi annyira sem a mobilnetet, sem az aksit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5cd326-c0d8-486c-99c5-396ed8bb753a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtizeddel ezelőtt töltötték fel, de még mindig aktív az alábbi, a Mátrix film előtt tisztelgő torrentfájl.","shortLead":"Másfél évtizeddel ezelőtt töltötték fel, de még mindig aktív az alábbi, a Mátrix film előtt tisztelgő torrentfájl.","id":"20181008_15_eves_legregebbi_aktiv_torrent_fajl_the_fanimatrix_matrix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5cd326-c0d8-486c-99c5-396ed8bb753a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f55668-b1da-4b20-afed-123ccf890b92","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_15_eves_legregebbi_aktiv_torrent_fajl_the_fanimatrix_matrix","timestamp":"2018. október. 08. 19:03","title":"15 éves a világ legrégebbi torrentje, de még mindig letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","shortLead":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","id":"20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272c85-32b2-46ae-bfd4-cad3f07ac525","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","timestamp":"2018. október. 08. 09:19","title":"100 ezer euróval drágult a galántai kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1419099-19a8-4856-b32e-3f5356ee2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghökkentő videóban hívják fel a figyelmet arra, hogy a gorillák és a kicsinyeik sokszor jobb elbánásban részesülnek, mint a szülő nők és a babáik.","shortLead":"Meghökkentő videóban hívják fel a figyelmet arra, hogy a gorillák és a kicsinyeik sokszor jobb elbánásban részesülnek...","id":"20181008_Az_allatkertben_is_jobb_szulni_mint_a_magyar_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1419099-19a8-4856-b32e-3f5356ee2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4807a3e7-6c9c-4077-a50c-c572395f32a4","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Az_allatkertben_is_jobb_szulni_mint_a_magyar_korhazakban","timestamp":"2018. október. 08. 13:50","title":"\"Az állatkertben is jobb szülni, mint a magyar kórházakban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktorija Marinova félmeztelen holttestét a Duna partján találták meg, gyilkosa rendkívül kegyetlen módon végzett vele, miután megerőszakolta. A rendőrség szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy munkája miatt ölték volna meg, de a nyomozás még tart.","shortLead":"Viktorija Marinova félmeztelen holttestét a Duna partján találták meg, gyilkosa rendkívül kegyetlen módon végzett vele...","id":"20181008_Korrupcios_ugyekkel_foglalkozott_uj_musoraban_a_brutalisan_meggyilkolt_bolgar_ujsagirono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63f7774-a7dc-4b2b-a26e-d840da3df391","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Korrupcios_ugyekkel_foglalkozott_uj_musoraban_a_brutalisan_meggyilkolt_bolgar_ujsagirono","timestamp":"2018. október. 08. 12:21","title":"Korrupciós ügyekkel foglalkozott új műsorában a brutálisan meggyilkolt bolgár újságírónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De rákereshetünk bármely gimnázium, szakközépiskola helyére a listában.\r

\r

","shortLead":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De...","id":"20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7694568b-65e8-459c-83d8-fee31502856e","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","timestamp":"2018. október. 08. 11:49","title":"Veszprémben van a legjobb gimnázium, a Fazekas csak a nyolcadik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vihar várhatóan hurrikánná erősödik, és szerdán eléri Floridát. ","shortLead":"A vihar várhatóan hurrikánná erősödik, és szerdán eléri Floridát. ","id":"20181008_Eletveszelyes_tropusi_vihar_tart_Floridaba_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba1663-1deb-4393-9190-484850c338b2","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Eletveszelyes_tropusi_vihar_tart_Floridaba_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2018. október. 08. 06:23","title":"Életveszélyes trópusi vihar tart Floridába, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre felmentették, de az ügyészség fellebbezett, így most pénzbírságot kell fizetnie.","shortLead":"Elsőre felmentették, de az ügyészség fellebbezett, így most pénzbírságot kell fizetnie.","id":"20181008_Nem_birta_elviselni_hogy_kiallitottak_nekiment_a_szervezonek_es_az_egyik_szurkolonak_is_a_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bd300f-aff2-44c5-8210-f4885a72121c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_birta_elviselni_hogy_kiallitottak_nekiment_a_szervezonek_es_az_egyik_szurkolonak_is_a_focista","timestamp":"2018. október. 08. 10:37","title":"Nem bírta elviselni, hogy kiállították, nekiment a szervezőnek és az egyik szurkolónak is a focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]