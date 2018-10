Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00de40b4-8055-4f74-9dd9-4d3a1b202556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfő délelőtti demonstráción átadták a Népszabadság-díjat is. És ugyanitt derült ki az is, hogy idén is lesz népszabis Fedél Nélkül. ","shortLead":"A hétfő délelőtti demonstráción átadták a Népszabadság-díjat is. És ugyanitt derült ki az is, hogy idén is lesz...","id":"20181008_Ma_ket_eve_zartak_be_a_Nepszabadsagot_tuntettek_az_egykori_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00de40b4-8055-4f74-9dd9-4d3a1b202556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff1e7e3-e1f6-48a2-b5f8-30b9444e0bd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Ma_ket_eve_zartak_be_a_Nepszabadsagot_tuntettek_az_egykori_dolgozok","timestamp":"2018. október. 08. 19:01","title":"Ma két éve zárták be a Népszabadságot, tüntettek az egykori dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fegyelmi fenyítést kap Czeglédy Csaba, amiért megsértette a zárka- és körletrendet – derül ki a hvg.hu birtokába került fegyelmi határozatból. A több mint egy éve előzetes letartóztatásban lévő baloldali politikus bűne: túl sok könyv volt nála a cellájában. A büntetés-végrehajtásban nincs kecmec: első- és másodfokú eljárásban, bizonyítékokat felvonultatva derítették fel a vétséget.","shortLead":"Fegyelmi fenyítést kap Czeglédy Csaba, amiért megsértette a zárka- és körletrendet – derül ki a hvg.hu birtokába került...","id":"20181009_Olvasasbunozes_megbuntetik_Czegledy_Csabat_a_tul_sok_konyve_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d31610-f073-4647-afff-e0729a781a69","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Olvasasbunozes_megbuntetik_Czegledy_Csabat_a_tul_sok_konyve_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 06:20","title":"Olvasásbűnözés: megbüntetik Czeglédy Csabát, mert túl sok könyv volt a cellájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78190f6e-3f5f-4e6d-99fd-82204c202521","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen túlárazták az italokat, aztán addig nem engedték el a vendégeket, amíg nem fizettek. ","shortLead":"Jelentősen túlárazták az italokat, aztán addig nem engedték el a vendégeket, amíg nem fizettek. ","id":"20181008_Turistacsapda_sztriptizbarra_csaptak_le_a_rendorok_az_V_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78190f6e-3f5f-4e6d-99fd-82204c202521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aea760a-43c1-48e2-9389-3aec3f10f35b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Turistacsapda_sztriptizbarra_csaptak_le_a_rendorok_az_V_keruletben","timestamp":"2018. október. 08. 11:31","title":"Turistacsapda sztriptízbárra csaptak le a rendőrök az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150cc9b1-dc17-4c06-b819-a0786fa3608f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában befejeződött férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról kiírt kétnapos népszavazás vasárnap, helyi idő szerint 21 órakor. ","shortLead":"Romániában befejeződött férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról kiírt kétnapos...","id":"20181007_Befejezodott_a_romaniai_nepszavazas_valoszinuleg_ervenytelen_a_referendum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=150cc9b1-dc17-4c06-b819-a0786fa3608f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c38e4fb-c076-4af3-8246-6c755059d2a9","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Befejezodott_a_romaniai_nepszavazas_valoszinuleg_ervenytelen_a_referendum","timestamp":"2018. október. 07. 20:41","title":"Befejeződött a romániai népszavazás, valószínűleg érvénytelen a referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt a Magyar Posta közölte.","shortLead":"Ezt a Magyar Posta közölte.","id":"20181008_Heteket_kell_varni_mire_hazhoz_viszik_a_kulfoldi_csomagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1c0052-ed75-402b-a11e-f330ffb9a9af","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Heteket_kell_varni_mire_hazhoz_viszik_a_kulfoldi_csomagokat","timestamp":"2018. október. 08. 15:14","title":"Heteket kell várni, mire házhoz viszik a külföldi csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálat szerint nem Székely László szívsebész kirúgása miatt halt meg a beteg.","shortLead":"A vizsgálat szerint nem Székely László szívsebész kirúgása miatt halt meg a beteg.","id":"20181008_Kasler_azonnali_vizsgalatot_rendelt_el_a_szivmutetre_varo_elhunyt_beteg_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2281b4c3-661a-4a70-8405-ef2c30365ca3","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Kasler_azonnali_vizsgalatot_rendelt_el_a_szivmutetre_varo_elhunyt_beteg_miatt","timestamp":"2018. október. 08. 18:34","title":"Kásler azonnali vizsgálatot rendelt el a szívműtétre váró, elhunyt beteg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea75780-d130-4bbd-aac8-c2cbff29fcfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat év után először zárt egy negyedévet negatív eredménnyel az ágazat.","shortLead":"Hat év után először zárt egy negyedévet negatív eredménnyel az ágazat.","id":"20181009_hasznalt_auto_import_eredetvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea75780-d130-4bbd-aac8-c2cbff29fcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e4b7-b24e-4733-a9ed-e9be58446a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_hasznalt_auto_import_eredetvizsga","timestamp":"2018. október. 09. 09:38","title":"Az eredetiségvizsga miatt már nem akkora buli a használtautó-import","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magasabb az EU városaiban a más országokban születettek munkanélkülisége, mint az őslakosoké.","shortLead":"Magasabb az EU városaiban a más országokban születettek munkanélkülisége, mint az őslakosoké.","id":"20181009_munka_kulfold_kivandorlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f922529-554a-4928-8b52-ed0d9aa8f53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_munka_kulfold_kivandorlas","timestamp":"2018. október. 09. 08:56","title":"Hiába költöznek sokan külföldre, ott sem könnyű munkát találniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]