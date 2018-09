Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48bf0b2d-ff36-4c2f-bcde-fbae0c7b51ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik az EU-pénzekkel Magyarországon.","shortLead":"Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik...","id":"20180920_Az_Orbanhaverok_gazdagodasarol_keszitett_rajzfilmmel_kampanyolnak_az_europai_liberalisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48bf0b2d-ff36-4c2f-bcde-fbae0c7b51ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0869a2-d8c2-4ddc-99b0-41824392a94c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_Orbanhaverok_gazdagodasarol_keszitett_rajzfilmmel_kampanyolnak_az_europai_liberalisok","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:06","title":"Az Orbán-haverok gazdagodásáról készített rajzfilmmel kampányolnak az európai liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdb7695-8d7d-4d59-aa39-d2ab2da6e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerárak felfelé húzzák az idén az inflációt, de az élelmiszeripar és a termelők a kereskedőknél kisebb mértékben lesznek képesek emelni áraikat.","shortLead":"Az élelmiszerárak felfelé húzzák az idén az inflációt, de az élelmiszeripar és a termelők a kereskedőknél kisebb...","id":"20180919_Jon_az_aremelkedes_de_ez_nem_segit_majd_az_elelmiszeriparon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bdb7695-8d7d-4d59-aa39-d2ab2da6e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e67e1c2-f9d6-4f2b-b48f-0ba68ab82ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Jon_az_aremelkedes_de_ez_nem_segit_majd_az_elelmiszeriparon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:25","title":"Jön az áremelkedés, de ez nem segít majd az élelmiszeriparon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar demokrácia állapotáról szóló, az Európai Parlament által elfogadott országjelentés szerzője a Facebookon üzent a támogatóinak.","shortLead":"A magyar demokrácia állapotáról szóló, az Európai Parlament által elfogadott országjelentés szerzője a Facebookon üzent...","id":"20180919_koszonetet_mondott_judith_sargentini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a3c094-41cb-441d-9750-373431da8a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_koszonetet_mondott_judith_sargentini","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:18","title":"Köszönetet mondott Judith Sargentini, rárontottak a kommentelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea47955a-c8e5-40e8-aac0-9e8779981035","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük nagyon rossz ötlet a szinkronos filmek háttérbe szorítása, főleg, hogy többeknek ez a megélhetősége. ","shortLead":"Szerintük nagyon rossz ötlet a szinkronos filmek háttérbe szorítása, főleg, hogy többeknek ez a megélhetősége. ","id":"20180920_Kiakadtak_a_magyar_szinkronszineszek_a_kormany_legujabb_terven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea47955a-c8e5-40e8-aac0-9e8779981035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0007eb50-8bbe-4285-8f24-be42dda00b4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Kiakadtak_a_magyar_szinkronszineszek_a_kormany_legujabb_terven","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:11","title":"Kiakadtak a magyar szinkronszínészek a kormány legújabb tervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan arra, hogy tanuljanak belőle. És néha humorral ütik el a helyzetek komolyságát.","shortLead":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan...","id":"20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d1737-adbf-4e51-b030-6e44eb78ca93","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:15","title":"Hogyan kezeljük a kudarcot? Például humorral!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef298465-af24-404d-862f-094795c23b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Mercedesnek a sofőrjét a jelek szerint nem igazán hatották meg az aszfalton lévő felfestések.","shortLead":"Ennek a Mercedesnek a sofőrjét a jelek szerint nem igazán hatották meg az aszfalton lévő felfestések.","id":"20180919_a_nap_fotoja_a_pofatlan_parkolas_magasiskolaja_szekesfehervaron_mercedes_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef298465-af24-404d-862f-094795c23b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f06e1b-fd50-4c9b-af49-bb1d81152565","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_a_nap_fotoja_a_pofatlan_parkolas_magasiskolaja_szekesfehervaron_mercedes_etterem","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:41","title":"A nap fotója: a pofátlan parkolás magasiskolája Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább a Sargentini-jelentés miatt nem kell most magyarázkodnia.","shortLead":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább...","id":"20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7694f64-55fd-4e12-bb18-e46ba4b28889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:13","title":"Orbán Salzburgban: a Fidesz az EPP legsikeresebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki gyorsan kattint, pórul jár.","shortLead":"Aki gyorsan kattint, pórul jár.","id":"20180919_Emailben_akarjak_az_OTP_ugyfeleinek_adatait_kicsalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0473272-0069-49eb-95bd-8de9d2fd7a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Emailben_akarjak_az_OTP_ugyfeleinek_adatait_kicsalni","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:38","title":"E-mailben akarják az OTP ügyfeleinek adatait kicsalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]