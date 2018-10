Két embert már letartóztattak, amikor az illető beismerte, hogy hazudott. Most ő mehet börtönbe.

2017 júniusában egy férfi sétált be a Tatabányai Rendőrkapitányságra, és azt állította, hogy megverték. Azt mesélte, hogy egy ismerőse az utcán állon ütötte, amitől ő a földre esett, ezután a megnevezett ismerős többször is megszúrta az alkarját, majd kivette zsebéből a pénztárcáját, de mivel nem talált benne kézpénzt, a földre dobta. Mindeközben állítása szerint jelen volt egy másik megnevezett férfi is, és egy ismeretlen személy, akik a bántalmazó férfit verésre biztatták.

A történetről azonban viszonylag hamar kiderült, hogy egy szó sem igaz belőle: a férfi maga ismerte be, hogy csak azért vádolta meg két ismerősét, mert haragudott rájuk, sérüléseit pedig saját magának okozta egy üvegszilánkkal. Ekkor viszont a rendőrség már megkezdte a nyomozást csoportosan elkövetett rablás kísérlete miatt, két férfit le is tartóztattak. Őket nem sokkal később szabadon engedték, és a nyomozást is megszüntették ellenük.

A füllentő férfi most az ügyészség indítványa szerint akár börtönbüntetést is kaphat, és eltilthatják a közügyek gyakorlásától is.