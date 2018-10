Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt bolgár újságírónővel egy városban lakott, majd a gyilkosság után ment Németországba. Azt még mindig nem tudni, van-e összefüggés a gyilkosság és a nő oknyomozó tevékenysége között.","shortLead":"A brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt bolgár újságírónővel egy városban lakott, majd a gyilkosság után ment...","id":"20181010_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_ferfit_akit_a_bolgar_ujsagirogyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60621a11-b03d-47a3-bdec-d26c67087da8","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_ferfit_akit_a_bolgar_ujsagirogyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. október. 10. 10:10","title":"Németországban fogtak el egy férfit, akit a bolgár újságíró-gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel ez történik. Most olyan szülőkről készült kisfilm, akik már tudják, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel...","id":"20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7e284-42db-43c7-9956-bae649d99289","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","timestamp":"2018. október. 09. 16:19","title":"\"Én még azt hittem, hogy börtönnel büntetik\" - szülők beszélnek gyermekük coming outjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is helyreáll, addigra már valószínűleg késő lesz az emberiség számára.","shortLead":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is...","id":"20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eba63e-d222-4e5d-b37e-630ba9e880ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","timestamp":"2018. október. 09. 09:03","title":"Megszólalt David Attenborough: meg kell állítanunk a népességnövekedést, különben végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, akit Prága adott ki tavasszal az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz...","id":"20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e078f2e0-73f4-4b7a-9ec8-a2c4b430597f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","timestamp":"2018. október. 10. 06:06","title":"Pszichiátriai vizsgálatra küldik a csehek által Amerikának kiadott orosz hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a28b58-eacd-4c43-bdc6-d3796dfd8b59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde, az IMF első vezérigazgatónője kinevezte az új vezető közgazdászt, aki Indiában született, amerikai állampolgár és nő. Ilyen még nem volt az IMF történetében amióta 1945-ben megalapították az intézményt a nemzetközi pénzügyek koordinálására. Gita Gopinath asszony pályafutása a globális karrier mintapéldája.","shortLead":"Christine Lagarde, az IMF első vezérigazgatónője kinevezte az új vezető közgazdászt, aki Indiában született, amerikai...","id":"20181010_Nouralom_az_IMFnel_indiai_parasztcsaladbol_jon_az_uj_fokozgazdasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a28b58-eacd-4c43-bdc6-d3796dfd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04175e74-fd25-4d7a-8bc7-7111cea70164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Nouralom_az_IMFnel_indiai_parasztcsaladbol_jon_az_uj_fokozgazdasz","timestamp":"2018. október. 10. 11:38","title":"Nőuralom az IMF-nél, indiai parasztcsaládból a csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc64ee-1c2c-47c0-8735-fc087752b2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn Budapestre érkezett Erdogan elnök delegációja, a reptérre vezető út lezárása miatt óriási káosz alakult ki a környéken.","shortLead":"Hétfőn Budapestre érkezett Erdogan elnök delegációja, a reptérre vezető út lezárása miatt óriási káosz alakult ki...","id":"20181008_Akkora_dugot_okoztak_Erdoganek_hogy_valaki_az_ut_kozepen_indult_el_a_el_a_repter_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc64ee-1c2c-47c0-8735-fc087752b2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14c9732-1d59-40d7-aafb-9174c7ac66a6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_Akkora_dugot_okoztak_Erdoganek_hogy_valaki_az_ut_kozepen_indult_el_a_el_a_repter_fele","timestamp":"2018. október. 08. 14:01","title":"Akkora dugót okoztak Erdoganék, hogy valaki bőröndjét az út közepén húzva indult el a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead232f2-3bd9-4694-8f47-4f2093c04df8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Iványi Gábor vezette egyház ügyében másodszor marasztalja el a parlamentet az Alkotmánybíróság, de a mostani határozatot a Magyar Közlönyben nem tartotta szükségesnek megjelentetni.","shortLead":"Az Iványi Gábor vezette egyház ügyében másodszor marasztalja el a parlamentet az Alkotmánybíróság, de a mostani...","id":"20181009_torvenyserts_orszaggyules_alkotmanybirosag_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozossg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ead232f2-3bd9-4694-8f47-4f2093c04df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ea40cd-31ab-4d4b-9368-a468165bd80d","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_torvenyserts_orszaggyules_alkotmanybirosag_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozossg","timestamp":"2018. október. 09. 09:36","title":"Nem verték nagydobra, hogy ismét törvénysértőnek mondta ki az Országgyűlést az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi Vadasparkban, uniós pénzből felhúzott kalandparkra elköltött pénzt is vissza kell fizetniük. Ez már a második Simonka-közeli cég, amely megbukott, a Magyar Termés Tész Kft. ügyében 973 millió forintos költségvetési csalás miatt folyik nyomozás, de más, ehhez a körhöz tartozó cégeknél is vizsgálódnak.","shortLead":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi...","id":"20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2a0e03-2740-4240-8e9e-63041faffe28","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","timestamp":"2018. október. 10. 06:30","title":"Elengedhette a Fidesz zűrös politikusa kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]