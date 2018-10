Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta pletykálták, az Intel végre hivatalosan is bemutatta a kilencedik generációs processzorait, amelyek között egy igazán brutális is helyet kapott.","shortLead":"Régóta pletykálták, az Intel végre hivatalosan is bemutatta a kilencedik generációs processzorait, amelyek között...","id":"20181009_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff13748b-d592-4f65-a244-e461a3b6d080","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor","timestamp":"2018. október. 09. 10:02","title":"Itt az Intel 28 magos processzora, ami brutális erőt telepít az asztali gépekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincsen a világon senki más, aki alkalmasabb lenne ENSZ-nagykövetnek, mint Ivanka Trump, szó szerint ezt mondta Donald Trump saját lányáról.","shortLead":"Nincsen a világon senki más, aki alkalmasabb lenne ENSZ-nagykövetnek, mint Ivanka Trump, szó szerint ezt mondta Donald...","id":"20181010_Trump_szerint_lanya_lenne_a_vilagon_legalkalmasabb_amerikai_ENSZnagykovetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b817cf92-fe88-472a-9e39-ba8ee160e27e","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Trump_szerint_lanya_lenne_a_vilagon_legalkalmasabb_amerikai_ENSZnagykovetnek","timestamp":"2018. október. 10. 09:24","title":"Trump szerint lánya lenne a \"világon a legalkalmasabb\" amerikai ENSZ-nagykövetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak az ilyen készülékek, így egyre több gyártó áll be a sorba.","shortLead":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak...","id":"20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db729cba-d293-4236-a208-e376d55c1c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","timestamp":"2018. október. 10. 13:33","title":"Nem lesz olcsó, de a Porsche-rajongók kedvelni fogják az új OnePlus-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b34f972-038f-47d1-96ab-2dd3e0634863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt nem ment el az ügyben a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, de az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálja a külföldi titkosszolgálatok jelenlétét ebben az ügyben. ","shortLead":"Bayer Zsolt nem ment el az ügyben a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, de az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálja...","id":"20181009_Vizsgalja_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_a_Black_Cube_civilellenes_akciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b34f972-038f-47d1-96ab-2dd3e0634863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b26252-7429-44dc-9b5f-cfc27b869571","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Vizsgalja_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_a_Black_Cube_civilellenes_akciojat","timestamp":"2018. október. 09. 17:50","title":"Vizsgálja az Alkotmányvédelmi Hivatal a Black Cube civilellenes akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A panaszosok az Európai Bizottságot perelték. ","shortLead":"A panaszosok az Európai Bizottságot perelték. ","id":"20181009_Most_a_devizahitelesek_ellen_dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84a45e0-e7af-466e-b0de-df2daf84f224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Most_a_devizahitelesek_ellen_dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2018. október. 09. 16:12","title":"Most a devizahitelesek ellen döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak, hogy a beteg nem került várólistára, és nem Székely László kirúgása miatt halt meg. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak...","id":"20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1af97-2bfb-4f58-96df-11c68fe8a88a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","timestamp":"2018. október. 09. 20:16","title":"Újabb vizsgálat: Nincs köze Székely kirúgásának a betege halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a3bb9-48b0-426c-a84b-c2f4887ab3dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beütött a baj a Windows őszi frissítésénél, több felhasználónál ugyanis személyes fájlokat, képeket törölt le az update. A Microsoft azóta javította a hibát, néhányakhoz pedig meg is érkezett az elvileg problémamentes kiadás. ","shortLead":"Beütött a baj a Windows őszi frissítésénél, több felhasználónál ugyanis személyes fájlokat, képeket törölt le...","id":"20181010_microsoft_windows_10_oszi_oktoberi_frissites_update_fajlok_torles_hiba_redstone_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a3bb9-48b0-426c-a84b-c2f4887ab3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48b235b-05a4-4bb2-b25d-6dddfd8ae7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_microsoft_windows_10_oszi_oktoberi_frissites_update_fajlok_torles_hiba_redstone_5","timestamp":"2018. október. 10. 19:03","title":"Megvan, mi okozta a rejtélyes fájltörléseket az utolsó Windows-frissítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a650833e-6a61-44e2-a814-740c49f4a578","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a Ferrarikat és Lamborghiniket megszégyenítő kocsiba egy komplett család befér csomagokkal együtt.","shortLead":"Ebbe a Ferrarikat és Lamborghiniket megszégyenítő kocsiba egy komplett család befér csomagokkal együtt.","id":"20181010_csaladapak_alma_az_1000_loeros_audi_rs6_igy_gyorsul_0rol_300ra__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a650833e-6a61-44e2-a814-740c49f4a578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55a0f82-3d66-4cbb-b90c-69a53d2cf3ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_csaladapak_alma_az_1000_loeros_audi_rs6_igy_gyorsul_0rol_300ra__video","timestamp":"2018. október. 10. 13:21","title":"Családapák álma: az 1000+ lóerős Audi RS6 így gyorsul 0-ról 300-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]