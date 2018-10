Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hónapokig tarthat a kiirtásuk.","shortLead":"Hónapokig tarthat a kiirtásuk.","id":"20181011_Hemzsegnek_a_patkanyok_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a87b7d-e36f-46a0-a222-ad2d567da11e","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hemzsegnek_a_patkanyok_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2018. október. 11. 09:24","title":"Hemzsegnek a patkányok több budapesti kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb doppingellenes rendszerét hozzák létre.","shortLead":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb...","id":"20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0d38b3-f328-4977-b796-75ec7c666b6d","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","timestamp":"2018. október. 10. 19:07","title":"Putyin a világ legjobb doppingellenes rendszerét ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal megpakolt teherautó ment át rajta.","shortLead":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal...","id":"20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ca54c-cb4b-40a3-bdcf-23300f781838","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","timestamp":"2018. október. 10. 10:34","title":"Most Oroszországban szakadt le egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy jármű rohant egymásba az M0-s autóúton Budafok térségében.","shortLead":"Négy jármű rohant egymásba az M0-s autóúton Budafok térségében.","id":"20181011_baleset_utan_hatalmas_a_dugo_az_M0n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de8cdfa-2cec-496a-bb19-3b2ea46bfb48","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_baleset_utan_hatalmas_a_dugo_az_M0n","timestamp":"2018. október. 11. 08:50","title":"Baleset után hatalmas a dugó az M0-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"T. 