[{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kedden benyújtott javaslat szerint közel 8 ezer fővel növekedne a Magyar Honvédség állománya, és 12 ezerrel az önkéntes tartalékosok száma. ","shortLead":"Egy kedden benyújtott javaslat szerint közel 8 ezer fővel növekedne a Magyar Honvédség állománya, és 12 ezerrel...","id":"20181009_Jelentosen_megemelnek_a_hadsereg_letszamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86450b8-f33f-43c5-a50b-cfd807b3b023","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Jelentosen_megemelnek_a_hadsereg_letszamat","timestamp":"2018. október. 09. 17:08","title":"Jelentősen megemelnék a hadsereg létszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása veszélyes, de még mindig akadnak olyanok, akik anyagi okokból inkább a jóval olcsóbb hamisítványt választják, mint az eredetit. ","shortLead":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása...","id":"20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b03f-0388-435b-8d60-f42156baafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","timestamp":"2018. október. 10. 12:35","title":"Egyre hamisítványellenesebb a magyar, de vannak, akik még mindig elcsábulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdára virradó éjjel heves esőzések voltak a Spanyolországhoz tartozó szigeten, a megáradt patakok miatt utak váltak járhatatlanná, emberek tűntek el, egy faluban négy életet is követelt a katasztrófa.","shortLead":"Szerdára virradó éjjel heves esőzések voltak a Spanyolországhoz tartozó szigeten, a megáradt patakok miatt utak váltak...","id":"20181010_5en_meghaltak_sokan_eltuntek_a_mallorcai_aradasok_soran__fotok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c5c2e5-0255-4bc6-bc48-35f8a0571d4f","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_5en_meghaltak_sokan_eltuntek_a_mallorcai_aradasok_soran__fotok_video","timestamp":"2018. október. 10. 13:45","title":"5-en meghaltak, sokan eltűntek a mallorcai áradások során – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára megint mindenki ingyenesen felvihet magával egy kézipoggyászt a fedélzetre, nem csak azok, akik elsőbbségi szolgáltatást vásároltak.","shortLead":"Nemsokára megint mindenki ingyenesen felvihet magával egy kézipoggyászt a fedélzetre, nem csak azok, akik elsőbbségi...","id":"20181010_Megint_valtoztat_poggyaszszabalyzatan_a_Wizz_Air_ezuttal_a_kezipoggyaszok_javara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a097a0-bffb-4841-b0e4-60f2278a0fb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Megint_valtoztat_poggyaszszabalyzatan_a_Wizz_Air_ezuttal_a_kezipoggyaszok_javara","timestamp":"2018. október. 10. 11:20","title":"Megint változtat poggyász-szabályzatán a Wizz Air, ezúttal a kézipoggyászok javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vállalni kell a sikereinket is, nem csak a kudarcainkat, különben sosem lesz belőlünk nagy nemzet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Pécsett.","shortLead":"Vállalni kell a sikereinket is, nem csak a kudarcainkat, különben sosem lesz belőlünk nagy nemzet – mondta Orbán Viktor...","id":"20181011_Orban_elmondta_mi_kell_ahhoz_hogy_nagy_nemzet_legyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11171b1f-ec0c-4707-9c1e-ff6317e0d919","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Orban_elmondta_mi_kell_ahhoz_hogy_nagy_nemzet_legyunk","timestamp":"2018. október. 11. 11:28","title":"Orbán elmondta, mi kell ahhoz, hogy nagy nemzet legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d1fe81-298c-4759-bc43-121e28bbd680","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Százezer embert kellene elbocsátani a VW-csoport vezetője szerint, ha elfogadnák az új autók környezetbarátabbá alakításáról szóló terveket.","shortLead":"Százezer embert kellene elbocsátani a VW-csoport vezetője szerint, ha elfogadnák az új autók környezetbarátabbá...","id":"20181011_Tomeges_kirugas_Volkswagen_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d1fe81-298c-4759-bc43-121e28bbd680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef7575-902e-493b-badc-ea6a9f235aec","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Tomeges_kirugas_Volkswagen_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. október. 11. 16:51","title":"Tömeges kirúgással fenyeget a Volkswagen vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam vállalta magára a később beérkező uniós támogatások fejében. Az infláció viszont magasabb a vártnál, a növekedésnek betehet a képzett munkaerő hiánya, emelkedik az euróárfolyam, és gondok lehetnek az uniós pénzek elszámolásával is. ","shortLead":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam...","id":"20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd40ac7-5f8f-4467-8fbc-310d7bf09240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","timestamp":"2018. október. 11. 06:30","title":"Csúcsra jár a magyar gazdaság, de hamar jön a megtorpanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel szövetségesek, akik támogatják a missziójukat.","shortLead":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel...","id":"20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4f4b49-2767-4558-8cac-799c3f92b5eb","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"Új helyre költözött a Gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]