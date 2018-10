Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába változik jövőre radikálisan a cafeteriarendszer, a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak továbbra is béren kívüli juttatásokat. Ennek oka: a munkaerő-hiány.","shortLead":"Hiába változik jövőre radikálisan a cafeteriarendszer, a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak...","id":"20181010_cafeteria_rendszer_valtozasok_2019_beren_kivuli_juttatasok_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ca47a0-1d46-4d2c-bd71-03ddae59e202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_cafeteria_rendszer_valtozasok_2019_beren_kivuli_juttatasok_adozas","timestamp":"2018. október. 10. 14:00","title":"Kisajtolják a dolgozók a főnökből a pluszpénzt az egészségükre és a nyugdíjukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy vasúti átjáróban történt baleset a budaörsi állomás közelében.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban történt baleset a budaörsi állomás közelében.","id":"20181010_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Budaorson_ketszaz_embert_szallitanak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaea8e0b-e61b-4304-9df4-bf3fb6936c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Budaorson_ketszaz_embert_szallitanak_le","timestamp":"2018. október. 10. 20:01","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Budaörsön, kétszáz embert szállítanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","shortLead":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","id":"20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43eb879-a65e-448f-8610-82090f459016","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Ikonikus John Lennon-dalt dolgozott fel Yoko Ono – hallgassa meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","id":"20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0824cd9-9543-4be0-9213-c313297e1db6","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","timestamp":"2018. október. 10. 05:16","title":"Már hat aranyérmünk van a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26107998-609d-456b-a5f7-faa6549e5ab7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181010_Hirunk_a_nagyvilagban_Semjen_Zsolt_vatikani_latogatasa_pusztaba_kialto_szo_maradt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26107998-609d-456b-a5f7-faa6549e5ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0076e956-bedd-4800-b02c-ffd06f04cc30","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Hirunk_a_nagyvilagban_Semjen_Zsolt_vatikani_latogatasa_pusztaba_kialto_szo_maradt","timestamp":"2018. október. 10. 11:39","title":"Hírünk a nagyvilágban: Semjén Zsolt vatikáni látogatása pusztába kiáltó szó maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet, amelyen aztán akrobatikus mutatványokkal ugrál végig. Harmadik ilyen videóján félig juvés, félig realos Ronaldo-mezben nyomja.","shortLead":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet...","id":"20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7764b3-3113-47e9-8aa3-a71ed92b92f3","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","timestamp":"2018. október. 11. 12:01","title":"Videó: Folytatja őrült látványos edzéseit a svájci Andri Ragettli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"200 millió forintot veszíthet a Belvárosi önkormányzat egy évekkel ezelőtti telekeladás miatt. A helyhatóság a Bástya utcai óvoda udvarát szeretné visszavásárolni egy építési vállalkozótól, aki hotelt épített volna ott, ahol csak mélygarázst lehet.","shortLead":"200 millió forintot veszíthet a Belvárosi önkormányzat egy évekkel ezelőtti telekeladás miatt. A helyhatóság a Bástya...","id":"20181010_belvaros_bastya_utcai_ovoda_maz_invetsment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d015a1-289e-48a3-8538-bb45bdec9210","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_belvaros_bastya_utcai_ovoda_maz_invetsment","timestamp":"2018. október. 10. 11:20","title":"200 milliós buktával szerezheti vissza az V. kerület a Bástya utcai telket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kupát a csapat kölcsönadta egy bicikligyártó cégnek, egy birminghami bemutatóról vitte el valaki.","shortLead":"A kupát a csapat kölcsönadta egy bicikligyártó cégnek, egy birminghami bemutatóról vitte el valaki.","id":"20181010_Elloptak_a_Tour_de_France_gyoztese_Geraint_Thomas_trofeajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9080eb-8649-499e-babf-74c9883b637e","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Elloptak_a_Tour_de_France_gyoztese_Geraint_Thomas_trofeajat","timestamp":"2018. október. 10. 11:35","title":"Ellopták a Tour de France győztese, Geraint Thomas trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]