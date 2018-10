Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag felturbózott dokumentumfilmmel készült az évfordulóra.","shortLead":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag...","id":"20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2033f5-df99-444e-a8ff-cd103ce71095","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","timestamp":"2018. október. 10. 10:56","title":"A Gyűrűk Ura rendezője kiszínezte az első világháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Világszinten is csak három ország került elénk a listán. Évente kétszázmilliárd forintjába kerül ez az államnak.","shortLead":"Világszinten is csak három ország került elénk a listán. Évente kétszázmilliárd forintjába kerül ez az államnak.","id":"20181010_elhizas_kover_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9a979d-a82c-4cb9-b156-d7a146444ef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_elhizas_kover_egeszsegugy","timestamp":"2018. október. 10. 16:00","title":"Európa legelhízottabb nemzete a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy népszerűségnek örvend.","shortLead":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy...","id":"20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5640cd24-b23c-4688-9efe-707983de19c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","timestamp":"2018. október. 11. 08:11","title":"A kéményseprők örülnek Tarlósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac1a53f-af9f-49b1-b7ad-94dc3535bdd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Európai népről\" beszélt Benkő Tibor Zágrábban.","shortLead":"\"Európai népről\" beszélt Benkő Tibor Zágrábban.","id":"20181011_A_honvedelmi_miniszter_szerint_egyuttmukodes_kell_a_NATOn_belul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ac1a53f-af9f-49b1-b7ad-94dc3535bdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f908982d-e0a4-4b7a-bf4a-530a029f87ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_A_honvedelmi_miniszter_szerint_egyuttmukodes_kell_a_NATOn_belul","timestamp":"2018. október. 11. 08:40","title":"A honvédelmi miniszter szerint együttműködés kell a NATO-n belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dab9d1c-f06b-4f8a-a4bc-734881e54924","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató Kökény-Szalai Viviennek abban a rágalmazási perben kellett bíróság elé állnia, amelyet Czeglédy Csaba kezdeményezett ellenük. Andy Vajna csatornájának Tények című műsorában rendszeresen mondanak be/olvasnak fel másokat lejárató állításokat jelentősebb következmények nélkül, az egyik ilyen miatt most magánvádas büntetőeljárásban kell felelniük.","shortLead":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató...","id":"20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dab9d1c-f06b-4f8a-a4bc-734881e54924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a59f8f-564b-4c2a-8370-4768cda0acb2","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","timestamp":"2018. október. 10. 11:22","title":"Fotó: Czeglédy bíróság elé vitte Marsi Anikót, Gönczi Gábort és Andor Évát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","shortLead":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","id":"20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1b6542-cb56-47b6-bbae-e662081cdf6c","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","timestamp":"2018. október. 09. 21:23","title":"Komoly díjra esélyes Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dd1d6c-1eda-48c9-b86f-e3db632cc4ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkoló pillanatot rögzített egy ipari kamera, amikor egy autós, egy nehéz tehergépkocsi mögé pakolt és csomagtaróban matatott, ám a kamionos úgy döntött, hogy tolatva megfordul.","shortLead":"Sokkoló pillanatot rögzített egy ipari kamera, amikor egy autós, egy nehéz tehergépkocsi mögé pakolt és csomagtaróban...","id":"20181010_Video_kamion_moge_parkolt_es_a_csomagtaroban_kotoraszott_egy_ferfi_a_kamion_meg_elkezdett_tolatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dd1d6c-1eda-48c9-b86f-e3db632cc4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c24ec3-a540-4c65-87b0-e1505584afe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Video_kamion_moge_parkolt_es_a_csomagtaroban_kotoraszott_egy_ferfi_a_kamion_meg_elkezdett_tolatni","timestamp":"2018. október. 10. 15:29","title":"Videó: teherautó mögött kotorászott egy férfi, a kamion meg elkezdett tolatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Las Vegas-i rendőrség nagyon kíváncsi, mit mond a 2009-es üggyel kapcsolatban a portugál klasszis.","shortLead":"A Las Vegas-i rendőrség nagyon kíváncsi, mit mond a 2009-es üggyel kapcsolatban a portugál klasszis.","id":"20181010_Kihallgatja_a_rendorseg_Cristiano_Ronaldot_az_allitolagos_nemi_eroszakok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50330ce3-1c63-4efb-bbeb-6f9e40d94e2d","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Kihallgatja_a_rendorseg_Cristiano_Ronaldot_az_allitolagos_nemi_eroszakok_miatt","timestamp":"2018. október. 10. 15:11","title":"Kihallgatja a rendőrség Cristiano Ronaldót az állítólagos nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]