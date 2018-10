Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank bekebelezését készítheti elő. Az akció már az állami Budapest Bank...","id":"20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. október. 10. 11:49","title":"Baráti kölcsönből venne állami bankot Mészáros Lőrinc?

Jákó Eszter korábban már dolgozott hasonló pozícióban, egyszer például az E.ON-kötelékben, ahol korábban az MVM új elnök-vezérigazgatója is megfordult.","timestamp":"2018. október. 10. 07:24","title":"Személycserék az MVM-nél: megvan az új kommunikációs igazgató

Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, akit Prága adott ki tavasszal az Egyesült Államoknak.","timestamp":"2018. október. 10. 06:06","title":"Pszichiátriai vizsgálatra küldik a csehek által Amerikának kiadott orosz hackert

"Európai népről" beszélt Benkő Tibor Zágrábban.","timestamp":"2018. október. 11. 08:40","title":"A honvédelmi miniszter szerint együttműködés kell a NATO-n belül Eddig Washington tett gesztusokat Magyarországnak, most Budapesten a sor - így lehetne a legrövidebben összegezni David Cornstein előadását a CEU-n. A nagykövet tulajdonképpen egyértelművé tette, ha nem viszonozzuk, hogy például létrejött a Trump-Orbán telefonbeszélgetés, akkor Amerika nem lesz olyan barátságos, mint eddig volt.","timestamp":"2018. október. 10. 20:11","title":"Fenyegetésnek is beillő üzenetet küldött Orbánéknak az amerikai nagykövet

Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","timestamp":"2018. október. 11. 08:21","title":"Mert megteheti: Rolls-Royce-ra váltott az észak-koreai diktátor

Ez a felirat, az óvatoskodó kipontozás nélkül két napja virít hatalmas betűkkel egy tekintélyes angol cég székházának a homlokzatán.","timestamp":"2018. október. 10. 10:06","title":"„A Brexit f…ság, de nincs lefutva"- üzenet Londonból

A garantált bérminimumot 247 ezer forintra emelnék, ezzel rálicitáltak a Liga korábbi javaslatára.","timestamp":"2018. október. 10. 13:53","title":"Bruttó 190 ezres minimálbért akar jövőre a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma