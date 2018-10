Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"695c013a-a42e-4f27-9c7d-4a9e8016ce0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint mindhárman egy terroristacsoport tagjai, akiknek célja támadások végrehajtása volt.","shortLead":"A hatóságok szerint mindhárman egy terroristacsoport tagjai, akiknek célja támadások végrehajtása volt.","id":"20181010_Vadat_emeltek_harom_ferfi_ellen_akiknek_kozuk_lehetett_a_spanyolorszagi_gazolasos_merenyletekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695c013a-a42e-4f27-9c7d-4a9e8016ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28803a0e-2288-4d71-a902-9a61f02202ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Vadat_emeltek_harom_ferfi_ellen_akiknek_kozuk_lehetett_a_spanyolorszagi_gazolasos_merenyletekhez","timestamp":"2018. október. 10. 14:14","title":"Vádat emeltek három férfi ellen, akiknek közük lehetett a spanyolországi gázolásos merényletekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg a Google Home Hubbal.","shortLead":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg...","id":"20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2bbe0d-e963-47c4-a6f4-77fd712d862b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. október. 09. 21:03","title":"Bejelentették: itt a Google otthoni okosközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy normális előválasztás kell, és akkor elindul a főpolgármester-jelöltségért Zugló polgármestere, az MSZP-P egykori miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely.","shortLead":"Egy normális előválasztás kell, és akkor elindul a főpolgármester-jelöltségért Zugló polgármestere, az MSZP-P egykori...","id":"20181010_Karacsony_elindulna_Tarlos_ellen_de_van_egy_feltetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b6c3a6-0ee0-45b8-9733-41589c0d23cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Karacsony_elindulna_Tarlos_ellen_de_van_egy_feltetele","timestamp":"2018. október. 10. 11:46","title":"Karácsony elindulna Tarlós ellen, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","shortLead":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","id":"20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee2aa6d-e481-48b0-84a4-6ee064348f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Nem az öné az egyik autó ezek közül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a parlamentben járt.","shortLead":"A jegybankelnök a parlamentben járt.","id":"20181009_Matolcsy_Gyorgy_tudja_a_biztos_modszert_a_devizaadossag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d7c145-4ba1-4e3c-b667-2d7be51881f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Matolcsy_Gyorgy_tudja_a_biztos_modszert_a_devizaadossag_ellen","timestamp":"2018. október. 09. 17:01","title":"Matolcsy György tudja a biztos módszert a devizaadósság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Kásler Miklós miniszter. Kidolgozta a magán- és az állami ellátás szétválasztását célzó első javaslatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Interjút adott Kásler Miklós miniszter. Kidolgozta a magán- és az állami ellátás szétválasztását célzó első...","id":"20181011_A_kormany_beismerte_orakat_kell_varni_a_surgossegin_de_Kasler_megoldana_a_problemat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3327018c-8c9a-40d5-bac6-3e2e8f77cf3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_kormany_beismerte_orakat_kell_varni_a_surgossegin_de_Kasler_megoldana_a_problemat","timestamp":"2018. október. 11. 08:11","title":"A kormány beismerte: órákat kell várni a sürgősségin, de Kásler megoldaná a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerinte egyetlen problémára sem lehet humánus megoldás egy másik, ártatlan és védtelen emberi élet elpusztítása.","shortLead":"Szerinte egyetlen problémára sem lehet humánus megoldás egy másik, ártatlan és védtelen emberi élet elpusztítása.","id":"20181010_Ferenc_papa_megtalalta_a_legerosebb_hasonlatot_az_abortuszhoz_bergyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98011a85-fb7b-405c-8753-31af73059e97","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Ferenc_papa_megtalalta_a_legerosebb_hasonlatot_az_abortuszhoz_bergyilkossag","timestamp":"2018. október. 10. 12:01","title":"Ferenc pápa megtalálta a legerősebb hasonlatot az abortuszhoz: bérgyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]