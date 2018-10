Vannak olyan politikusok, akiknek beosztása, sőt talán még az ország, amelyet vezetnek, sem jelent külső kockázatot, mégis célponttá válhatnak – vezeti fel írását Földi László. E csoport tagjai esetében a személy az igazi célpont és nem az általa betöltött hivatal. Az őt támadók éppen abban bíznak, hogy eltávolítása esélyt ad az általuk kívánt politikai fordulatnak.

Ilyen célszemély volt a történelemben a II. világháború idején Winston Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke, akit a hitleri német vezetés próbált meg kiiktatni. És ilyen célpont napjainkban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is

– írja Földi László a "hírszerző szemével". Márpedig szerinte ha valaki célpont, akkor az őt védő biztonsági szolgálatra is több feladat és felelősség hárul. Ebben a műfajban nem igaz, hogy kis ország, kis biztonság. A célponttá vált politikus biztosítása és például utaztatása szakmát próbáló kihívás – figyelmeztet. Nem elég a jó kiképzés és a felkészült, elszánt védelem. A technikai felszereltségnek is a legtökéletesebbnek kell lennie. Földi hangsúlyozza: a célpont nem utazhat tömegközlekedési eszközzel, ahogy az általa használt bármilyen jármű csak és kizárólag az ő szállítására kell hogy a rendelkezésre álljon. Ezeket pihenőidőben is felügyelet alatt kell tartani, hogy illetéktelen meg se közelíthesse – figyelmeztet a legapróbb részletekre is.

Majd Földi ráfordul mondanivalója velejére:

Az utóbbi időben nagy vihart kavart az az Orbán Viktorról megjelent hír, hogy vállalkozók magángépét vette igénybe. Szakmailag elfogadhatatlan és túlzott kockázatot rejt, hisz ezen idegen járművek nem garantálják a védendő személy biztonságát. Az egyedüli elfogadható megoldás ezzel a gyakorlattal szemben, ha a célponttá vált magyar miniszterelnök kizárólagosan a neki fenntartott repülőgéppel utazik.

Kormánygépet Orbánnak – foglalhatjuk össze Földi követeléseit. Hozzá is teszi az újságíróként próbálkozó hírszerző, hogy "sok érzékeny megfigyelő ezért is szitkokat szórna az adófizetők pénze ürügyén". Mivel a kormány a jelek szerint már használ egy olyan repülőt, amely Orbán Viktor utazásait kiszolgálja, már repülnek is azok a szitkok. A fanyalgóknak Földi enyhén fenyegető hangsúllyal azt üzeni: