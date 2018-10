Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők azt írja, Kásler miniszter egy érsebészt kért fel az ügy kivizsgálására, ő pedig arra jutott, hogy nem a szívsebész elbocsátása miatt halt meg a betege. ","shortLead":"A Magyar Idők azt írja, Kásler miniszter egy érsebészt kért fel az ügy kivizsgálására, ő pedig arra jutott, hogy nem...","id":"20181012_Kasler_emberenek_vizsgalata_Nem_Szekely_kirugasa_miatt_halt_meg_a_betege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0afdccd-5994-4999-a9d5-1d839ba0bb13","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kasler_emberenek_vizsgalata_Nem_Szekely_kirugasa_miatt_halt_meg_a_betege","timestamp":"2018. október. 12. 07:51","title":"Egy vizsgálat szerint nem Székely kirúgása miatt halt meg a betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05754ba-de3a-4d0c-9ef2-d1ce19f01bca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő mentelmi jogát már korábban felfüggesztették egy januári ittas vezetés ügyében, a politikus vállalta a felelősséget. ","shortLead":"A képviselő mentelmi jogát már korábban felfüggesztették egy januári ittas vezetés ügyében, a politikus vállalta...","id":"20181012_Vadat_emeltek_Burany_Sandor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05754ba-de3a-4d0c-9ef2-d1ce19f01bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b89b37-558b-4aad-9c8c-f82292e88893","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Vadat_emeltek_Burany_Sandor_ellen","timestamp":"2018. október. 12. 10:42","title":"Vádat emeltek az ittasan vezető Burány Sándor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban lehessen keresni.","shortLead":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban...","id":"20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1f8865-ae7f-4ad3-9c1f-c6b8578ba0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","timestamp":"2018. október. 11. 13:03","title":"Nagyon hasznos újítás jön a Dropboxba, öröm lesz használni – már annak, aki fizet érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaaa4b77-f11a-480e-8071-6398d8dc45f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 10-én, rövid betegség után 103 és fél éves korában elhunyt az ország legidősebb színésznője, Gyulányi Eugénia, akit sokan Jenci néninek ismertek – tudta meg a Femina.","shortLead":"Október 10-én, rövid betegség után 103 és fél éves korában elhunyt az ország legidősebb színésznője, Gyulányi Eugénia...","id":"20181012_Meghalt_Gyulanyi_Eugenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaaa4b77-f11a-480e-8071-6398d8dc45f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95ba9f3-e663-44de-9418-1e6cc4493ce2","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Meghalt_Gyulanyi_Eugenia","timestamp":"2018. október. 12. 14:22","title":"Meghalt Gyulányi Eugénia, az ország legidősebb színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77efeb5-599b-45c5-98b1-fb8401b2fe8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt fellebbezett, és nyert: a bíróság szerint teljesen jogosan tették ki plakátjaikat, amelyek a helyi választási bizottság szerint rontották a fideszes jelölt esélyeit.","shortLead":"A párt fellebbezett, és nyert: a bíróság szerint teljesen jogosan tették ki plakátjaikat, amelyek a helyi választási...","id":"20181012_Megsem_kell_buntetest_fizetnie_a_Momentumnak_szombathelyi_plakatjai_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77efeb5-599b-45c5-98b1-fb8401b2fe8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c0083-b43a-481b-a8e7-7b4c4294d78f","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Megsem_kell_buntetest_fizetnie_a_Momentumnak_szombathelyi_plakatjai_miatt","timestamp":"2018. október. 12. 17:50","title":"Mégsem kell büntetést fizetnie a Momentumnak szombathelyi plakátjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","shortLead":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","id":"20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee2aa6d-e481-48b0-84a4-6ee064348f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Nem az öné az egyik autó ezek közül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Kásler Miklós miniszter. Kidolgozta a magán- és az állami ellátás szétválasztását célzó első javaslatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Interjút adott Kásler Miklós miniszter. Kidolgozta a magán- és az állami ellátás szétválasztását célzó első...","id":"20181011_A_kormany_beismerte_orakat_kell_varni_a_surgossegin_de_Kasler_megoldana_a_problemat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3327018c-8c9a-40d5-bac6-3e2e8f77cf3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_kormany_beismerte_orakat_kell_varni_a_surgossegin_de_Kasler_megoldana_a_problemat","timestamp":"2018. október. 11. 08:11","title":"A kormány beismerte: órákat kell várni a sürgősségin, de Kásler megoldaná a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50ecf4b-a13b-42bb-8593-240c358aadd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sürgősségi osztályon a baleset után megröntgenezték, de nem volt komoly baja, ezért haza is küldték.","shortLead":"A sürgősségi osztályon a baleset után megröntgenezték, de nem volt komoly baja, ezért haza is küldték.","id":"20181011_Elesett_az_iskolaban_masnap_meghalt_egy_11_eves_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50ecf4b-a13b-42bb-8593-240c358aadd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ff5987-0067-409a-91e5-0f2fd3ce1473","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Elesett_az_iskolaban_masnap_meghalt_egy_11_eves_kisfiu","timestamp":"2018. október. 11. 19:26","title":"Elesett az iskolában, másnap meghalt egy 11 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]