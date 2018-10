Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","shortLead":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","id":"20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e722c-1d7a-48cf-b299-1f681100dbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2018. október. 11. 05:15","title":"Puzsér bejelentette: indul főpolgármesternek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2391ce75-4b35-416b-ace9-b1d202f6f749","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júliusban letárgyalta és aláírta a kormány, hamarosan pedig a parlament is kihirdetheti egy amerikai szövetségi állam egyetemének és egy magyar egyetemnek a megállapodását. Nem, nem York Államról, és nem a CEU-ról van szó, amely több mint egy éve vár a miniszterelnöki jóváhagyásra. Indiana a szerencsés. ","shortLead":"Júliusban letárgyalta és aláírta a kormány, hamarosan pedig a parlament is kihirdetheti egy amerikai szövetségi állam...","id":"20181012_Ujabb_amerikai_egyetemmel_kotott_megallapodassal_mutat_fricskat_a_kormany_a_CEUnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2391ce75-4b35-416b-ace9-b1d202f6f749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5295ec9-eeb6-4e95-bc31-747df6f95b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Ujabb_amerikai_egyetemmel_kotott_megallapodassal_mutat_fricskat_a_kormany_a_CEUnak","timestamp":"2018. október. 12. 17:05","title":"Újabb amerikai egyetemmel kötött megállapodással mutat fricskát a kormány a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b38d2da-fc31-4959-9b39-bc303bbb0b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hologramnak mondott, világturnéra készülő vizuális show formájában keltik életre Amy Winehouse-t. Egész estés koncerttel készülnek a szervezők.","shortLead":"Egy hologramnak mondott, világturnéra készülő vizuális show formájában keltik életre Amy Winehouse-t. Egész estés...","id":"20181012_Feltamasztjak_Amy_Winehouset_turnezni_fog_a_8_eve_meghalt_enekesno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b38d2da-fc31-4959-9b39-bc303bbb0b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21cbc3-8b06-4664-8588-6fe92117b43e","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Feltamasztjak_Amy_Winehouset_turnezni_fog_a_8_eve_meghalt_enekesno","timestamp":"2018. október. 12. 12:19","title":"Feltámasztják Amy Winehouse-t, hologramturnét szerveznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"Gulyás László","category":"tudomany","description":"Egy gép számára azok a feladatok a nehezek, amiket mi, emberek szinte gondolkodás nélkül oldunk meg és fordítva: a nekünk nehéz problémák sokszor a gép számára triviálisak. Hozzászólás Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindítójához.","shortLead":"Egy gép számára azok a feladatok a nehezek, amiket mi, emberek szinte gondolkodás nélkül oldunk meg és fordítva...","id":"20181012_Kozmu_lesze_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b94f8-53bd-4da0-a712-938b7e418195","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_Kozmu_lesze_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 12. 16:00","title":"Közmű lesz-e a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d1fe81-298c-4759-bc43-121e28bbd680","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Százezer embert kellene elbocsátani a VW-csoport vezetője szerint, ha elfogadnák az új autók környezetbarátabbá alakításáról szóló terveket.","shortLead":"Százezer embert kellene elbocsátani a VW-csoport vezetője szerint, ha elfogadnák az új autók környezetbarátabbá...","id":"20181011_Tomeges_kirugas_Volkswagen_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50d1fe81-298c-4759-bc43-121e28bbd680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef7575-902e-493b-badc-ea6a9f235aec","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Tomeges_kirugas_Volkswagen_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. október. 11. 16:51","title":"Tömeges kirúgással fenyeget a Volkswagen vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük külföldiek.","shortLead":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük...","id":"20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d80476-b116-466d-be16-1e46e25d61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","timestamp":"2018. október. 11. 10:56","title":"Sárfolyamban úsztak az autók Mallorcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át, amit gyereknevelésről, munkahelyről, étkezésről, pénzköltésről eddig gondoltunk. Hogy milyen új készségek lesznek a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben az átláthatatlan információáradatban. Vagy hogy a végre felszínre került és sokáig kibeszéletlen nőügyek hogyan tarthatók ébren a ma Magyarországán.","shortLead":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át...","id":"20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2492a9da-3f26-4c87-ba3d-97d46e0e7e7c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","timestamp":"2018. október. 12. 14:00","title":"A komfortzónánkat nem is elhagyni, hanem újrarajzolni kéne? – Megjelent a HVG Extra A Nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bc86fa-10df-4629-9dbd-08f4ebb171d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","timestamp":"2018. október. 11. 21:32","title":"Közösen nyomoznak az eltűnt újságíró után a török és szaúdi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]