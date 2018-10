Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13ef6bd5-d9c0-444f-99de-b194ba2ed5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás megállapította, hogy a felhasználók meglepően nagy része használja elsődleges zenehallgatási szolgáltatásaként a YouTube-ot. Mondván, ott minden megtalálható. De a népszerűséghez bizonyára az ingyenességnek is nagyon sok köze van. Utóbbi viszont nem kis gondot okoz a zeneiparnak.","shortLead":"Egy új kutatás megállapította, hogy a felhasználók meglepően nagy része használja elsődleges zenehallgatási...","id":"20181012_online_zenehallgatas_streaming_zenehallgatas_online_zene_youtube_music_spotify_apple_music","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ef6bd5-d9c0-444f-99de-b194ba2ed5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f6a08-bd87-4fd2-a364-75b933db6a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_online_zenehallgatas_streaming_zenehallgatas_online_zene_youtube_music_spotify_apple_music","timestamp":"2018. október. 12. 17:03","title":"10-ből 5 ember ingyen hallgat zenét a számítógépén és a telefonján, mégpedig a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van, itt a jó hír: még több készüléket vonnak be.","shortLead":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van...","id":"20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042e864e-bb84-45bb-a468-1de957bf7c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","timestamp":"2018. október. 12. 16:03","title":"Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába jutott dokumentumok szerint csak ahhoz, hogy ne álljon ma összeomlás szélén a Honvédkórház sürgősségi centruma. A betegéleteket veszélyeztető helyzetre egy év alatt közel száz levélben figyelmeztették a Honvédkórház parancsnokát, aki megingathatatlannak tűnik a posztján, egyesek szerint a Fidesz felső vezetésével ápolt szoros politikai-családi kapcsolatai miatt is. \r

","shortLead":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába...","id":"20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261cbf94-7fbc-408d-9039-d6079d668703","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","timestamp":"2018. október. 12. 06:30","title":"Folytatódik a dráma a Honvédkórházban: \"Minden nap úgy lépek be, hogy fél lábbal a börtönben érzem magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1990a979-3b93-418d-816d-b64dc5e4da9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Riporterek Határok Nélkül: az ENSZ nevezzen ki egy, a média munkatársainak védelmével foglalkozó különmegbízottat. ","shortLead":"Riporterek Határok Nélkül: az ENSZ nevezzen ki egy, a média munkatársainak védelmével foglalkozó különmegbízottat. ","id":"20181011_Nagyon_sok_ujsagirot_oltek_meg_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1990a979-3b93-418d-816d-b64dc5e4da9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81479196-1517-46a6-981f-b394bca91288","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Nagyon_sok_ujsagirot_oltek_meg_iden","timestamp":"2018. október. 11. 14:18","title":"Nagyon sok újságírót öltek meg idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megköszönte az Arany Hajnal nevű pártnak, hogy támogatták a magyar kormányt az Európai Parlament 7-es cikkely elindításáról szóló döntésével kapcsolatban.","shortLead":"A miniszterelnök megköszönte az Arany Hajnal nevű pártnak, hogy támogatták a magyar kormányt az Európai Parlament 7-es...","id":"20181011_Levelben_halalkodott_a_gorog_szelsojobbnak_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d856129a-fa99-47e5-b831-dadc662f570a","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Levelben_halalkodott_a_gorog_szelsojobbnak_Orban_Viktor","timestamp":"2018. október. 11. 21:58","title":"Levélben hálálkodott a görög szélsőjobbnak Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb kis kórházi abszurd, amiben benne van a magyar egészségügy minden nyomora, írja Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.","shortLead":"Újabb kis kórházi abszurd, amiben benne van a magyar egészségügy minden nyomora, írja Facebook-bejegyzésében Hadházy...","id":"20181011_Draga_a_tetanusz_ezert_nem_kapott_oltast_Hadhazy_apja_miutan_szogbe_lepett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d71ea2-7a88-4ba0-b67f-9c2ba0d05e35","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Draga_a_tetanusz_ezert_nem_kapott_oltast_Hadhazy_apja_miutan_szogbe_lepett","timestamp":"2018. október. 11. 12:12","title":"Drága a tetanusz, ezért nem kapott oltást Hadházy apja, miután szögbe lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerim Polat egyre több magyar cég vezetőségében jelenik meg. ","shortLead":"Kerim Polat egyre több magyar cég vezetőségében jelenik meg. ","id":"20181012_Orban_torok_baratjanak_fia_is_megjelent_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeeb825-3b4c-4ac1-9810-ad231b69cbb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Orban_torok_baratjanak_fia_is_megjelent_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 12. 12:42","title":"Orbán török barátjának fia is egyre jobban beépül a magyar üzleti életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több külföldi ment el dolgozni az újonnan létrehozott munkahelyekre, mint német, főleg a kelet-európai bevándorlókra számítanak a hiányszakmákban.","shortLead":"Több külföldi ment el dolgozni az újonnan létrehozott munkahelyekre, mint német, főleg a kelet-európai bevándorlókra...","id":"20181012_Atlepte_a_szazezret_a_Nemetorszagban_dolgozo_magyarok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50abcf00-f7ca-4831-838c-64b6bed2c2ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Atlepte_a_szazezret_a_Nemetorszagban_dolgozo_magyarok_szama","timestamp":"2018. október. 12. 17:14","title":"Átlépte a százezret a Németországban dolgozó magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]