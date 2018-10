Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint Oroszország és Magyarország \"az együttműködés komoly potenciálját gyűjtötte össze\".\r

\r

","shortLead":"Az orosz elnök szerint Oroszország és Magyarország \"az együttműködés komoly potenciálját gyűjtötte össze\".\r

\r

","id":"20181011_Vlagyimir_Putyin_elarulta_mirol_egyeztetett_Orban_Viktorral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5f073-28ca-4578-885d-6875c67be7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Vlagyimir_Putyin_elarulta_mirol_egyeztetett_Orban_Viktorral","timestamp":"2018. október. 11. 18:09","title":"Putyin lelkesedett kicsit a magyar kapcsolatért, de semmi részletet nem árult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","shortLead":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","id":"20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e610df-5e0f-4a2c-8ff4-fc845fa0cfb6","keywords":null,"link":"/elet/20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","timestamp":"2018. október. 13. 08:36","title":"Nyolc hegymászó halt meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfent érdekes részleteket osztott meg a Samsung mobilokért felelős nagyágyúja a vállalat régóta fejlesztett, hajtogathatós készülékével kapcsolatban. ","shortLead":"Újfent érdekes részleteket osztott meg a Samsung mobilokért felelős nagyágyúja a vállalat régóta fejlesztett...","id":"20181012_samsung_galaxy_x_hajtogathatos_kijelzo_osszecsukhato_telefon_tablep_dj_koh_galaxy_a9_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5c388a-834c-4a95-9fdc-07c76d67118f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_samsung_galaxy_x_hajtogathatos_kijelzo_osszecsukhato_telefon_tablep_dj_koh_galaxy_a9_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. október. 12. 17:58","title":"Samsung: a hajtogatható telefonunk egyszerre egy táblagép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki azt remélte, hogy ér valamit, amikor lepontozza a légitársaságot, tévedett.","shortLead":"Aki azt remélte, hogy ér valamit, amikor lepontozza a légitársaságot, tévedett.","id":"20181012_Kiszamoltak_nem_csokken_a_profit_ha_bunko_a_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d0e34-e9b6-4644-93ac-f56d6469f470","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Kiszamoltak_nem_csokken_a_profit_ha_bunko_a_legitarsasag","timestamp":"2018. október. 12. 16:10","title":"Kiszámolták: nem csökken a profit, ha bunkó a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6921c6-fb54-4754-a68b-ddff1284304d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatot nyújtott be Kocsis-Cake Olivio és Mellár Tamás, két P-s politikus, az „aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról”.","shortLead":"Határozati javaslatot nyújtott be Kocsis-Cake Olivio és Mellár Tamás, két P-s politikus, az „aradi vértanúkhoz méltó...","id":"20181011_A_Parbeszednek_nem_tetszik_az_aradi_vertanuk_emlekmuve_ujat_akarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6921c6-fb54-4754-a68b-ddff1284304d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392d432a-0d3a-4a24-89f5-e1e93e2fdc52","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Parbeszednek_nem_tetszik_az_aradi_vertanuk_emlekmuve_ujat_akarnak","timestamp":"2018. október. 11. 17:00","title":"A Párbeszédnek nem tetszik az aradi vértanúk emlékműve, újat akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50ecf4b-a13b-42bb-8593-240c358aadd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sürgősségi osztályon a baleset után megröntgenezték, de nem volt komoly baja, ezért haza is küldték.","shortLead":"A sürgősségi osztályon a baleset után megröntgenezték, de nem volt komoly baja, ezért haza is küldték.","id":"20181011_Elesett_az_iskolaban_masnap_meghalt_egy_11_eves_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50ecf4b-a13b-42bb-8593-240c358aadd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ff5987-0067-409a-91e5-0f2fd3ce1473","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Elesett_az_iskolaban_masnap_meghalt_egy_11_eves_kisfiu","timestamp":"2018. október. 11. 19:26","title":"Elesett az iskolában, másnap meghalt egy 11 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretnék, hogy részt vegyen az előválasztáson.","shortLead":"Szeretnék, hogy részt vegyen az előválasztáson.","id":"20181012_Az_MSZP_udvozli_a_ringben_Puzser_Robertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae93a1-7c17-4660-ab77-8e5b0f4c80aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Az_MSZP_udvozli_a_ringben_Puzser_Robertet","timestamp":"2018. október. 12. 11:15","title":"Az MSZP \"üdvözli a ringben\" Puzsér Róbertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05754ba-de3a-4d0c-9ef2-d1ce19f01bca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő mentelmi jogát már korábban felfüggesztették egy januári ittas vezetés ügyében, a politikus vállalta a felelősséget. ","shortLead":"A képviselő mentelmi jogát már korábban felfüggesztették egy januári ittas vezetés ügyében, a politikus vállalta...","id":"20181012_Vadat_emeltek_Burany_Sandor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05754ba-de3a-4d0c-9ef2-d1ce19f01bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b89b37-558b-4aad-9c8c-f82292e88893","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Vadat_emeltek_Burany_Sandor_ellen","timestamp":"2018. október. 12. 10:42","title":"Vádat emeltek az ittasan vezető Burány Sándor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]