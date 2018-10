Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem hallgatták meg. ","shortLead":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem...","id":"20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cf5600-dba9-45db-b36a-5ff06830ce39","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 12. 11:53","title":"Kikéri a vizsgálati iratokat a meghalt szívbeteg ügyében az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani a szétválasztani tervezett állami és magánegészségügyről.","shortLead":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani...","id":"20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5acaa-0175-452a-a716-1475853c8223","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","timestamp":"2018. október. 12. 15:48","title":"Még a kormánybarát Hír Tv sem tudta szóra bírni Káslert az átalakuló egészségügyről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf7fe48-6307-4c6c-bdaa-9ea1011ede3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fenekén gomba, a szájával pedig meg akar enni.","shortLead":"A fenekén gomba, a szájával pedig meg akar enni.","id":"20181012_Hagyja_a_poloskakat_jonnek_a_nemi_betegseget_terjeszto_katicak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bf7fe48-6307-4c6c-bdaa-9ea1011ede3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfa11c5-b1df-4681-97c3-921a1178291a","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Hagyja_a_poloskakat_jonnek_a_nemi_betegseget_terjeszto_katicak","timestamp":"2018. október. 12. 10:27","title":"Hagyja a poloskákat, jönnek a nemi betegséget terjesztő katicák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át, amit gyereknevelésről, munkahelyről, étkezésről, pénzköltésről eddig gondoltunk. Hogy milyen új készségek lesznek a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben az átláthatatlan információáradatban. Vagy hogy a végre felszínre került és sokáig kibeszéletlen nőügyek hogyan tarthatók ébren a ma Magyarországán.","shortLead":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át...","id":"20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2492a9da-3f26-4c87-ba3d-97d46e0e7e7c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","timestamp":"2018. október. 12. 14:00","title":"A komfortzónánkat nem is elhagyni, hanem újrarajzolni kéne? – Megjelent a HVG Extra A Nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban az elektromos autókhoz történő hozzáállás kapcsán hamarosan könnyen áteshetnek a ló másik oldalára. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban az elektromos autókhoz történő hozzáállás kapcsán hamarosan könnyen áteshetnek a ló másik...","id":"20181012_pofon_a_villanynak_artamogatas_helyett_extra_sarccal_sujtanak_az_elektromos_autokat_usa_dania_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ce14e-a3a5-4cca-b68a-c59a5c852c4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_pofon_a_villanynak_artamogatas_helyett_extra_sarccal_sujtanak_az_elektromos_autokat_usa_dania_hongkong","timestamp":"2018. október. 12. 11:22","title":"Ártámogatás helyett extra sarccal sújtanák az elektromos autókat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját, idén majdnem 430 000 olvasó töltötte ki az értékelést. ","shortLead":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját...","id":"20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc515291-81ba-48d4-9875-8323a0a21ac9","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","timestamp":"2018. október. 12. 10:17","title":"Több százezer olvasó szavazata alapján egy budapesti hotel a legjobb Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szólalt fel azért, hogy a kutak engedélyezésére csak rövid határidő maradt. ","shortLead":"Most a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szólalt fel azért, hogy a kutak engedélyezésére csak rövid határidő...","id":"20181012_Megint_talaltak_egy_problemat_a_kutak_szabalyozasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ee429-7de3-45c9-805d-52fd21d78b5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Megint_talaltak_egy_problemat_a_kutak_szabalyozasaval","timestamp":"2018. október. 12. 10:53","title":"Megint találtak egy problémát a fúrt kutak szabályozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azután, hogy a Market Zrt. tulajdonosa reptette a miniszterelnököt a Vidi bulgáriai meccsére.\r

","shortLead":"Azután, hogy a Market Zrt. tulajdonosa reptette a miniszterelnököt a Vidi bulgáriai meccsére.\r

","id":"20181012_garancsi_istvan_orban_viktor_luxusrepulozes_market_vidi_figyelo_top200_ev_vallalkozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b356eb28-bd7f-486d-bcf7-7735cf46f4f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_garancsi_istvan_orban_viktor_luxusrepulozes_market_vidi_figyelo_top200_ev_vallalkozasa","timestamp":"2018. október. 12. 05:46","title":"Garancsié az év vállalata, Orbántól vehette át a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]