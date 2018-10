Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor súlyos büntetésre számíthat. Így fogadkozik Donald Trump a CBS televízió 60 perc című műsorában, melyet vasárnap este mutatnak be, de a CNN hírtelevízió kapott belőle egy rövid előzetest.","shortLead":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor...","id":"20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678966d6-91e1-4a5e-b7fb-a84a69b44b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 14. 13:19","title":"Sokba kerülhet a szaúdi „reformhercegnek” az ellenzéki újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f34f686-925f-4ef2-8bb7-bbc388515e70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181013_Duborog_a_leghulyebb_tanc_mindenki_ropja_a_Skibidit_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f34f686-925f-4ef2-8bb7-bbc388515e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eb1a4d-5eb0-4ebc-89ed-eebf3fb72cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Duborog_a_leghulyebb_tanc_mindenki_ropja_a_Skibidit_video","timestamp":"2018. október. 13. 10:25","title":"Dübörög a leghülyébb tánc: mindenki ropja a Skibidít (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39898fdb-7a32-4bba-b30c-4ac453e207a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem a skibidi az első táncőrület, és nem is az utolsó, amely – legalábbis utólag visszagondolva – mindenképp alkalmas volt arra, hogy hülyét csináljunk magunkból. Meg persze, hogy jól szórakozzunk. Íme, a TOP10.","shortLead":"Nem a skibidi az első táncőrület, és nem is az utolsó, amely – legalábbis utólag visszagondolva – mindenképp alkalmas...","id":"20181013_Minden_idok_tiz_leghulyebb_tanca_amire_mindenki_ropta_az_is_aki_ma_mar_tagadja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39898fdb-7a32-4bba-b30c-4ac453e207a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d17657-6179-4a30-834f-9424b954bdeb","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Minden_idok_tiz_leghulyebb_tanca_amire_mindenki_ropta_az_is_aki_ma_mar_tagadja","timestamp":"2018. október. 13. 15:00","title":"Minden idők tíz leghülyébb tánca, amire mindenki ropta, az is, aki ma már tagadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c4b127-055f-4236-b2f8-ae0699ec03c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokszor. Nagyon sokszor.","shortLead":"Sokszor. Nagyon sokszor.","id":"20181014_Megis_hanyszor_karomkodik_Bradley_Cooper_a_Csillag_szuletikben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c4b127-055f-4236-b2f8-ae0699ec03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780213e5-bc15-40f4-8268-7de221e61b77","keywords":null,"link":"/kultura/20181014_Megis_hanyszor_karomkodik_Bradley_Cooper_a_Csillag_szuletikben","timestamp":"2018. október. 14. 07:48","title":"Mégis hányszor káromkodik Bradley Cooper a Csillag születikben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is tisztelte a nőket.","shortLead":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is...","id":"20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f12cde-b516-40b1-adf4-dc8421739ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","timestamp":"2018. október. 13. 11:54","title":"Arnold Schwarzenegger ma már nem tagadja, hogy nőket alázott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"","category":"elet","description":"Kozmetikumok tisztaságát és hajszárítók biztonságos működését vizsgálták. Az országos ellenőrzés során a 120 különböző kozmetikai termék közül hatot kivontak a forgalomból. ","shortLead":"Kozmetikumok tisztaságát és hajszárítók biztonságos működését vizsgálták. Az országos ellenőrzés során a 120 különböző...","id":"20181013_Szepsegapolasi_termekeket_vont_ki_a_forgalombol_a_fogyasztovedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c6c01-8f55-4f42-bad6-09a6f7b74ce2","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Szepsegapolasi_termekeket_vont_ki_a_forgalombol_a_fogyasztovedelem","timestamp":"2018. október. 13. 09:39","title":"Szépségápolási termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott gyakorlólábat. ","shortLead":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott...","id":"20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4570a06-e2e5-4091-9563-ef1efa99f026","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","timestamp":"2018. október. 13. 20:19","title":"Átmeneti műlábat kapott egy sérült gólya - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamis ruhákat és nagy mennyiségű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök Budapesten egy ellenőrzéssorozatban.","shortLead":"Hamis ruhákat és nagy mennyiségű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök Budapesten egy ellenőrzéssorozatban.","id":"20181013_Roncsautobol_es_pizzasutobol_szedtek_ki_a_NAVosok_a_csempeszcigit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94751a42-25e7-42f9-a505-2968df3f4ee2","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Roncsautobol_es_pizzasutobol_szedtek_ki_a_NAVosok_a_csempeszcigit","timestamp":"2018. október. 13. 09:19","title":"Roncsautóból és pizzasütőből szedték ki a NAV-osok a csempészcigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]