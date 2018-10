Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban robbant a hír, hogy a Facebook-vezér utólag is képes törölgetni a másik postaládájában landolt üzeneteket. Zuckerberg akkor ígéretet tett arra, hogy a funkciót mindenkinek megcsinálják, de ennek már hat hónapja. A tényeken pedig az sem változtat sokat, hogy közben előkerült egy érdekes képernyőkép. ","shortLead":"Áprilisban robbant a hír, hogy a Facebook-vezér utólag is képes törölgetni a másik postaládájában landolt üzeneteket...","id":"20181015_facebook_uzenetek_torlese_kuldes_utan_messenger_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_facebook_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5228b-8047-4485-bdaa-58b71c309ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_uzenetek_torlese_kuldes_utan_messenger_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_facebook_botrany","timestamp":"2018. október. 15. 11:03","title":"Fél éve ígérgeti a Facebook, hogy bekapcsol egy funkciót, amellyel ki tudja, mióta “játszadozik” Zuckerberg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951e2ddf-2ab6-4284-9b77-d6ff3597d18c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háromféle eperlekvárja is készült idén. ","shortLead":"Háromféle eperlekvárja is készült idén. ","id":"20181016_Lovasi_Andras_bor_lekvar_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=951e2ddf-2ab6-4284-9b77-d6ff3597d18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a091d4-a913-414a-96eb-103d6128dff6","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Lovasi_Andras_bor_lekvar_zene","timestamp":"2018. október. 16. 10:37","title":"Lovasi András nem csak zenél, újabban lekvárt is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654fca0-159a-4165-97d0-5c7793f9bae5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kötelező, de a legtöbb gyógyfürdő fogadja a tb-kártyával érkező betegeket is. Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségében most másképp döntöttek.","shortLead":"Nem kötelező, de a legtöbb gyógyfürdő fogadja a tb-kártyával érkező betegeket is. Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségében...","id":"20181016_Nem_engedik_be_a_tbkartyas_betegeket_Meszaros_Lorinc_gyogyfurdojebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6654fca0-159a-4165-97d0-5c7793f9bae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dfbe2c-9e32-45b2-b68a-90cff9cd05e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_engedik_be_a_tbkartyas_betegeket_Meszaros_Lorinc_gyogyfurdojebe","timestamp":"2018. október. 16. 07:23","title":"Nem engedik be a tb-kártyás betegeket Mészáros Lőrinc gyógyfürdőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909831e7-65e5-405a-984b-8f565410f05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szállítani kívánt ételek biztonságos elpakolása gyakran nem kis feladat. Erre a mindennapi kihívásra talált ki két tervező egy praktikus terméket.","shortLead":"A szállítani kívánt ételek biztonságos elpakolása gyakran nem kis feladat. Erre a mindennapi kihívásra talált ki két...","id":"20181014_prepd_colors_uzsonnasdoboz_etelhordo_kickstarter_etelhordo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=909831e7-65e5-405a-984b-8f565410f05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f512763c-86a5-4937-8c93-11f309c002dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_prepd_colors_uzsonnasdoboz_etelhordo_kickstarter_etelhordo","timestamp":"2018. október. 14. 17:03","title":"Ez az ételhordó mágnessel oldja meg, hogy ne folyjon ki belőle semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae90e620-bb90-402e-96c9-ea41513bf9cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében – közölte az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI).","shortLead":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében –...","id":"20181015_magas_szallopor_ertek_koncentracio_figyelmeztetes_oki_omsz_meteorologia_idojaras_szmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae90e620-bb90-402e-96c9-ea41513bf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbcbbd3-1567-4158-9266-043a547a4f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_magas_szallopor_ertek_koncentracio_figyelmeztetes_oki_omsz_meteorologia_idojaras_szmog","timestamp":"2018. október. 15. 00:03","title":"Készüljön, a héten rossz lesz a levegő ebben a 12 magyar városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba43c0c4-0c5c-41b7-84e1-d6623800fd58","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A színésznő sok kockázatosnak látszó döntést hozott már életében, de soha nem bánt meg egyet sem. Többek között azért, mert elvből nem bán meg semmit. Hogy miért? Ezt is elmeséli.","shortLead":"A színésznő sok kockázatosnak látszó döntést hozott már életében, de soha nem bánt meg egyet sem. Többek között azért...","id":"20181014_Kovacs_Patricia_Nagyon_erdekel_hogy_mi_van_az_ajto_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba43c0c4-0c5c-41b7-84e1-d6623800fd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8505b5e2-f475-4a29-b4a3-9bba05fd2cf2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181014_Kovacs_Patricia_Nagyon_erdekel_hogy_mi_van_az_ajto_mogott","timestamp":"2018. október. 14. 20:15","title":"Kovács Patrícia: „Nagyon érdekel, hogy mi van az ajtó mögött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre kényszerítették.","shortLead":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre...","id":"20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e64f8-76ff-406a-9282-cbaf915b8dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","timestamp":"2018. október. 16. 11:18","title":"Rátámadtak és meg akarták erőszakolni a magyar bajnok futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök Amerikában töltött három hetet, a tapasztalatai után az Osztrák–Magyar Monarchia sikerei ugrottak be.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök Amerikában töltött három hetet, a tapasztalatai után az Osztrák–Magyar Monarchia...","id":"20181015_A_Momentum_mar_a_Monarchia_sikertortenetet_probalja_felidezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b99a0-0c5a-4777-aff4-d4b846366d31","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Momentum_mar_a_Monarchia_sikertortenetet_probalja_felidezni","timestamp":"2018. október. 15. 14:49","title":"A Momentum már a Monarchia sikertörténetét próbálja felidézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]