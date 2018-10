Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az év végén adják át a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első három modulját.","shortLead":"Az év végén adják át a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első három modulját.","id":"20181016_Iden_kesz_a_zalai_tesztpalya_21_milliardos_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764e9c9-4a25-429e-91b5-3a995fe9246d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Iden_kesz_a_zalai_tesztpalya_21_milliardos_fele","timestamp":"2018. október. 16. 10:23","title":"Hamarosan már lehet szlalomozni önvezető autókkal a zalai tesztpályán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ba7856-a71f-43ef-b64b-d7ac57667c63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tűzoltók próbálják lehozni őket, emiatt sem a villamosok, sem az autók nem mehetnek át a hídon.","shortLead":"A tűzoltók próbálják lehozni őket, emiatt sem a villamosok, sem az autók nem mehetnek át a hídon.","id":"20181015_Teljes_szelessegeben_lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_ket_ember_felmaszott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ba7856-a71f-43ef-b64b-d7ac57667c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11fe09e-a2ee-4fe2-b3e2-15bfcd8375e9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181015_Teljes_szelessegeben_lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_ket_ember_felmaszott_ra","timestamp":"2018. október. 15. 20:44","title":"Teljes szélességében lezárták a Szabadság hidat, mert két ember felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és egy érintett szerint ez több okból is igazságtalan.","shortLead":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és...","id":"20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec11ec5-9179-4b0c-85fb-e3bfb089cf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","timestamp":"2018. október. 15. 21:29","title":"Sokan igazságtalannak tartják, hogy az idősek kevesebb ápolási díj emelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5e3590-c159-41b8-b1a7-6f2c49185af1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékok megszüntetése után sem kérhet mindenki csokot. Sőt, többször keresik a bankokat olyanok, akik vállalták, hogy három gyerekük lesz, megkapták a csokot, majd nem sokkal később elváltak. Márpedig akik nem hozzák a megígért gyerekszámot, azok nagy bajba kerülhetnek, és a bankok is csak reménykednek, hogy nem lesz a devizahitelezéshez hasonló összeomlás.","shortLead":"A lakástakarékok megszüntetése után sem kérhet mindenki csokot. Sőt, többször keresik a bankokat olyanok, akik...","id":"20181017_csok_lakas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e3590-c159-41b8-b1a7-6f2c49185af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cdb16d-e3e5-402d-b3f0-9a30d416b2b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_csok_lakas_gyerekek","timestamp":"2018. október. 17. 11:15","title":"Két gyerek után válás? Ráfizet a csokos, ha nem teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf8148-bb7d-4d90-ae68-18788b42f7a5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Új könyvön dolgozik Gerlóczy Márton, az országgal viszont már nem foglalkozik a tavaszi választás óta. ","shortLead":"Új könyvön dolgozik Gerlóczy Márton, az országgal viszont már nem foglalkozik a tavaszi választás óta. ","id":"20181017_Gerloczy_Marton_Mindenki_megerdemli_a_sorsat_a_pokhendi_ellenzeki_sajto_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf8148-bb7d-4d90-ae68-18788b42f7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c3f0fd-5758-4ff3-80c9-3621ddb472ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Gerloczy_Marton_Mindenki_megerdemli_a_sorsat_a_pokhendi_ellenzeki_sajto_is","timestamp":"2018. október. 17. 13:20","title":"Gerlóczy Márton: „Mindenki megérdemli a sorsát, a pökhendi ellenzéki sajtó is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakról egyenes út vezetne az államszervezet legfelsőbb szintjeire.","shortLead":"A szakról egyenes út vezetne az államszervezet legfelsőbb szintjeire.","id":"20181017_Allami_vezetoket_is_kepezne_a_kozszolgalati_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb785c5-2971-4b0e-91b8-7dd0d59c6064","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Allami_vezetoket_is_kepezne_a_kozszolgalati_egyetem","timestamp":"2018. október. 17. 06:35","title":"Állami vezetőket is képezne a közszolgálati egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Richárd már 14 hónapja van viszonylag szigorú házi őrizetben, a végzés szerint az utóbbi pár hónapban jól viselkedett.","shortLead":"M. Richárd már 14 hónapja van viszonylag szigorú házi őrizetben, a végzés szerint az utóbbi pár hónapban jól...","id":"20181016_Hetmillios_ovadek_fejeben_enyhitenek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_hazi_orizeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dc9e4f-a8f8-483f-85df-ec830e0a9da1","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Hetmillios_ovadek_fejeben_enyhitenek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_hazi_orizeten","timestamp":"2018. október. 16. 14:13","title":"Hétmilliós óvadék fejében enyhítenek a Dózsa György úti gázoló házi őrizetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e951fc8a-2f70-42d8-8d5a-6d70b5593025","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemista Móricz Máté párjával, egy közös barátjukkal és Fülöppel, a kutyájával költözne, de szinte mindenki visszautasítja őket.","shortLead":"Az egyetemista Móricz Máté párjával, egy közös barátjukkal és Fülöppel, a kutyájával költözne, de szinte mindenki...","id":"20181016_Vakvezeto_kutyaja_miatt_nem_akarnak_lakast_kiadni_a_latasserult_fiunak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e951fc8a-2f70-42d8-8d5a-6d70b5593025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1221cae6-1f02-406b-acfe-b5316c4ea3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vakvezeto_kutyaja_miatt_nem_akarnak_lakast_kiadni_a_latasserult_fiunak","timestamp":"2018. október. 16. 19:55","title":"Vakvezető kutyája miatt nem akarnak lakást kiadni a látássérült fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]